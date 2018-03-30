ABD: Şengal’de operasyon için Irak hükümetinin onayı alınmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye'nin Şengal’de yapacağı herhangi bir operasyon için Irak hükümetinin onayını alması gerektiğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Şengal’de girişeceği herhangi bir operasyon için Irak hükümetinin onayını alması gerektiğini söyledi.

Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "Şengal'deki durumu açıklığa kavuşturabilir misiniz? PKK ayrıldığını söylüyor ama Türkiye hala tehdit ediyor. Sizin bildiğiniz kadarıyla durum nedir?" sorusuna verdiği yanıtta "Şengal'de bazı grupların bulunduğuna ilişkin haberleri elbette ki gördük. Şengal’i birçoğumuz Yezidilerden hatırlıyoruz, orada yaşayan, kimileri kurtarılmak zorunda kalan, kimileri de IŞİD tarafından vahşice öldürülen Yezidiler. Biz bazı grupların Şengal'de bulunduğu haberlerini gördük" dedi.

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Türkiye'nin bu grupların Kuzey Irak'ta bulunmasından dolayı bazı kaygılarını dile getirdiğini anladıklarını belirten Nauert, "Şengal’de, Irak'ta yapılacak herhangi bir operasyonun, Irak hükümetinin onayı ile yapılmasını bekleriz. Yani Türkiye Şengal'e gelecekse bunu Irak hükümeti ile koordine etmeleri gerek" şeklinde konuştu.

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Nauert, "PKK'nin Şengal’den ayrılıp ayrılmadığına ilişkin ABD'nin bilgisi var mı" sorusunu ise cevapsız bıraktı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 06:20

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