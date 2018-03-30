Sivasspor, ‘yorgun’ Karabükspor karşısında galibiyete odaklandı

Süper Lig’in 27.haftasında Sivasspor sahasında Karabükspor ile Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de karşı karşıya geliyor.

Süper Lig’in 27.haftasında Sivasspor sahasında Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak maçı Hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal ve Alper Çetin üstlenecek.

Süper Lig’de 2 maçtır galip gelemeyen Sivasspor, son müsabakada Bursaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Samet Aybaba yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Sivasspor, 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Sivas ekibi geride kalan 26 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Karabükspor ise Süper Lig’de kalma umutlarını her geçen hafta kaybediyor. 7 maçtır mağlup olan Karabükspor, son olarak Osmanlıspor’a evinde 4-0 yenildi. 12 puanla 18. sırada bulunan Karabük ekibi, 26 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

FUTBOLCULAR GALİBİYETE KİLİTLENDİ

Sivassporlu futbolcular, Kardemir Karabükspor maçı için galibiyete kilitlendi. Antrenmanda zaman zaman Aybaba futbolcuları uyararak galibiyete odaklanmalarını istedi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 03:49

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