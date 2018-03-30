Iğdır’da mültecilerin minibüsü direğe çarpıp yandı: 15 ölü

Iğdır'da mültecileri taşıyan minibüs aydınlatma direğine çarparak yandı. Feci kazada 15 kişi öldü 30 kişi yaralandı.

Iğdır'da sınırdan geçen mültecileri taşıyan minibüs, havalimanı yakınlarında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yandı. Feci kazada 15 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Karayolu çevreye yayılan cansız bedenlerle kaplanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza saat 00.30 sıralarında, Iğdır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Sınırı geçtikleri belirtilen mültecilerin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, iddiaya göre kendisi gibi mültecileri taşıyan başka bir minibüs ile yarışırken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisi tıklım tıklım mülteci ile dolu olan minibüs orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından alev alan minibüste bulunanların çoğu, çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

BEDENLERİ YOLA SAVRULDU

Kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yola savrulmuş ve birçoğu yanmış cesetlerle ve çok sayıda yaralı ile karşılaştı. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu arada mültecilerin bulunduğu diğer minibüs şoförünün ise kazanın hemen ardından aracı terk ederek kaçtığı öğrenildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 02:20

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