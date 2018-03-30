Lavrov: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki krizin çözümünün Kürtler olmadan imkânsız olduğunu belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki krizin çözümünün Kürtler olmadan imkânsız olduğunu belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’yla yaptığı görüşmeye dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriyeli Kürtlerle ilişkilerimiz, Irak, İran Türkiye gibi diğer ülkelerde toplumun bir parçası olarak yaşayan Kürtlerle de olduğu gibi değişmedi. Kürt halkı olmadan bu bölgede, Kürtlerin yaşadığı ülkelerin topraklarında hiçbir ihtilafın çözülemeyeceğine inanıyoruz” dedi.

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ABD'nin Efrin etrafındaki durumda Kürt meselesini spekülasyon konusu yapmaya çalıştığını savunan Rus bakan, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin sayısının arttırılmasının şimdilik planlanmadığını belirterek şöyle devam etti:



"Gerilimi azaltma bölgeleri, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaların bir sonucu olarak kalmaya devam ediyor, güneybatı bölgesi Rusya, ABD ve Ürdün'ün katılımıyla oluşturuldu. En azından bu aşamada bölgelerin sayısını artırmak için herhangi bir planımız yok.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 00:20

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