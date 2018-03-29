Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü
29 Mart 2018 23:06
Bayburt'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 1'i ağır 4 yaralı var.
Bayburt'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi Aydıntepe mevkiinde saat 22.00 sıralarında İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'kişi öldü, 1'i ağır 4 kişide yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.(DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 00:04
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