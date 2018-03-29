Konser salonuna açtığı 'duyma kaybı' davasını kazandı

İngiltere'de prova sırasında yüksek sese maruz kaldığı için duyma kaybı yaşayan müzisyen Goldsheider, Kraliyet Opera Salonu'na açtığı davayı kazandı.

İngiltere'de Christopher Goldsheider ismli viyola sanatçısı 2012 yılındaki bir prova sırasında, kabul edilemez yükseklikte sese maruz kaldığı için yaşadığı duyma kaybı nedeniyle Kraliyet Opera Salonu'na açtığı davayı kazandı.

Bu alanda bir ilk olan davada Müzisyen Goldsheider, “akustik şok” yaşadığını iddia etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 46 yaşındaki Goldsheider, Besteci Vagner’in “Valkyrie” isimli eserinin provası sırasında oluşan duyma kaybına, hemen arkasına yerleştirilen üflemelilerin neden olduğunu savunuyordu.

Christopher Goldsheider, artık müzik dahi dinleyemediğini söyleyerek yalnızca duyma kaybı nedeniyle 750 bin sterlin tazminat talep ediyor.

Kraliyet Opera Salonu yetkilileri sorumluluğu reddetse de, burada çalan müzisyenlerin en az dörtte biri duyma şikayetleri yaşıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 22:41

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