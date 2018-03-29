Snapchat hesabı karşılığında gemi tatili

Carnival Cruise Line şirketi, @CarnivalCruise adlı Snapchat hesabının sahibine hesabı devretmesi karşılığında ailesiyle gemi tatili teklif etti.

Carnival Cruise Line adlı turistik gemi yolculuğu şirketi, Snapchat uygulamasında şirketin adına hesap açan 15 yaşındaki ABD’li gence, hesap karşılığında ailesiyle birlikte gemi tatili vermeyi önerdi.

Virginia eyaletinden Darian Lipscomb, şirket yetkilileri kapısına gelip @CarnivalCruise hesabını kendisinden istediklerinde çok şaşırdığını söyledi.

Şirket, hesap karşılığında Lipscomb’a ailesiyle birlikte İspanya’ya bedava bir gemi tatili önerdi. Lipscombe ailesiyle birlikte 31 Mart’ta İpanya’nın Barcelona kentine uçup, şirketin en yeni gemisi Carnival Horizon’daki tatile başlayacak.

Gezinin normaldeki fiyatının 5 bin doları aşkın olduğu belirtiliyor. Şirket Darian ve ailesine gezi boyunca başka sürprizler de yapılacağını söyledi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 22:32

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