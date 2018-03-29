Trump: Yakında Suriye'den çekileceğiz

'IŞİD’le diğer insanlar ilgilensin' diyen ABD Başkanı Donald Trump, 'yakın zamanda' Suriye'den çekileceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, “Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz. IŞİD’le diğer insanlar ilgilensin” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio’da katıldığı bir etkinlikte Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. IŞİD nedeniyle Suriye’de olduklarını söyleyen Trump, “Yakın bir zamanda Suriye’den çekileceğiz. Şimdi onunla diğerleri ilgilensin” diye konuştu. Trump ayrıca "Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 22:23

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