İş makinesine eşarbını kaptıran kadın işçi hayatını kaybetti

Bursa'da çalıştığı tavuk çiftliğinde iş makinesine eşarbını kaptırması sonucu ağır yaralanan Döndü Arpaguş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışan 38 yaşındaki Döndü Arpaguş, iş makinesine eşarbını kaptırması sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Yenişehir İlçesi Osmaniye Mahallesi'nde bir civciv üretim tesisinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Döndü Arpaguş, iş makinesine eşarbını kaptırması sonucu başından ağır yaralandı. Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arpaguş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arpaguş’un ölüm haberini alan iş arkadaşları ve yakınları hastaneye akın etti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (Bursa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 22:11

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