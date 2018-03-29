Rusya'dan ABD'ye misilleme

Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, 60 ABD'li diplomatın sınır dışı edileceğini ve ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, Rusya'daki ABD misyonlarında görev yapmakta olan 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini ve ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını açıkladı.

Rusya'nın bu kararı, ABD'nin Rusya'nın Seaatle Başkonsolosluğu'nu kapatma ve 60 Rus diplomatın sınır dış edilme kararının ardından misilleme olarak geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Salisbury kentinde saldırıya uğrayan Sergey Skripal ve kızının durumunun iyiye gittiği açıklamış ve saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemişti.

Pek çok Batı ülkesi İngiltere'ye destek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı kararı almıştı. Bu ülkeler arasında Avrupa Birliği ile müzakere aşamasında olan Ukrayna ve Moldova da var.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almayan ülkeleri övmüş, İngiltere'nin ve ABD'nin baskılarına boyun eğmeyen ülkelerin uluslararası yasal normlar açısından sorumlu davrandıklarını söylemişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 22:04

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