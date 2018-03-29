Eğitimciler performans sistemine karşı yürüyüşe hazırlanıyor

Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen Bursa şubeleri performans adı altında getirilen esnek çalışma sistemine karşı ortak mücadelelerini sürdürüyor.

Eğitim sendikaları bir hafta boyunca öğretmen odalarında hazırladıkları ortak basın metinlerini okudu ve Erkek Lisesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilçelerde basın açıklamaları yaptı. Eğitim sendikaları bugün de Nilüfer ilçesinde bulunan Ali Karasu Anadolu Lisesi ve Kestel ilçesinde basın açıklaması yaptı.

Akşam saatlerinde de Kemalpaşa’da bir açıklama yapan sendikalar, tüm öğretmenleri, velileri ve öğrencileri yapacakları büyük eğitimci yürüyüşü ve ardından yapılacak mitinge çağırdı.

Performans sistemine karşı ortak eylem

BU BAŞARISIZLIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ

Ali Karası Anadolu Lisesinde yapılan açıklamada konuşan Türk Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Metin Öksüz; “Öğretmenin itibarı ülkemizin geleceğidir. Ama maalesef Milli Eğitim Bakanlığı her gün ortaya koyduğu yeni uygulamalarla öğretmenin itibarını zedelemektedir. Ucube performans değerlendirme sistemini önümüze getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı kendi başarısızlığının faturasını öğretmene kesmek istemektedir. Sistemsizliğin sistem haline geldiği bir yapı varken bu başarısızlık bizlere ödetilmek isteniyor. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü öğretmenlik dayanışmayla yapılan bir iştir. Dolayısıyla öğretmen puan verir öğretmene puan verilmez. Öğretmene ancak değer vererek öğretmenin itibarını artırabilirsiniz. Çünkü bizler ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştiriyoruz” dedi.

Eğitimde performans uygulaması eğitimciye de öğrenciye de zararlı

BU UYGULAMANIN TARAFI OLMAYACAĞIZ

Daha sonra konuşan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı, “Öğretmenlik mesleği rol model ve dayanışma mesleğidir. Öğretmenlik mesleği bir hizmet alınan teknik alan değildir. Öğretmen okulda ders anlatan tekniker değildir. Öğretmenlik toplum için sorunlar karşısında yol gösteren, yön veren, onlara çıkış yolunu gösteren bir meslektir. Eğer bu mesleği dar alana sıkıştırırsanız yaptığınız şey bu ülkenin geleceğine ihanet etmek olur. Bu, ülkenin geleceğini köreltmek, yok etmek, kendinize göre yönetmektir. Performans taslağının içeriğinde hiçbir bilimsel yan yok. Eğitim Sen olarak bu uygulamaya taraf olmayacağız bu formları uygulamayacağız doldurmayacağız” dedi.

Eğitimciler performansa karşı etkili mücadele bekliyor

BU SİSTEMLE HANGİ SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

“Eğitimin gerçek sorunlarını gözden kaçırmaya çalışıyorlar” diyen Eğitim-İş Bursa Şube Balkanı Özkan Rona ise şöyle devam etti:

“Eğitimde ortaya çıkan bu başarısızlığın sorumlusu öğretmenler değil eğitimi yönetemeyen Milli Eğitim Bakanlığıdır. Eğitimde kötü sonuçlar doğuran politikalardır. Performans sistemiyle hangi sorunu çözeceklerini merak ediyoruz. Örneğin bu sistem gelirse balık istifi olmuş sınıflardaki mevcutlar mı azalacak? Okulu dersliği olmayan yere okul ve derslik mi yapılacak?” (Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 21:52

www.evrensel.net