Mamak’ta şehir hastaneleri tartışıldı

Mamak'ta Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği ve Kızkardeşim Kadın Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla düzenlenen buluşmada şehir hastaneleri konuşuldu

Ankara’nın Mamak ilçesinde Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği ve Kızkardeşim Kadın Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla yerel derneklerin temsilcileri bir araya gelerek şehir hastanelerini tartıştı.

Hastaneme Dokunma Platformu’ndan Ses Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım ve Kadın Sekreteri Nazan Karacabey’in konuştuğu buluşmada şehir hastaneleri ile birlikte sağlık alanında yaşanacak aksamalara dikkat çekildi. Sağlık hizmetindeki fiyat artışları, acil servislerin ve sağlık emekçilerinin durumunun gündeme geldi ve sağlık hizmetinde halihazırda yaşanan yaşanan problemler ile çözüm önerileri tartışıldı.

Şehir hastanelerinin yaratacağı mağduriyetin önüne geçebilmek için neler yapılabileceğinin de görüşüldüğü buluşmada bu konunun her yerde açıklayıcı bir şekilde anlatılması ve gereken çalışmaların, kampanyaların yapılmasının önemi vurgulandı. Katılımcı dernek temsilcilerinin faaliyet yürüttükleri derneklerde de benzer etkinlikler yapmaları gerektiği, hastanelerine sahip çıkmaları gerektiğini konuşuldu. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 21:34

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