TEB Onur Ödülü Müjdat Gezen ve Zehra İpşiroğlu’ya

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) tarafından verilen 2018 TEB Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği üyelerinin, 2017-2018 sezonunda sahnelenen tiyatro oyunları arasında belirlenen 2018 TEB Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, TEB Özel Ödülü’nün Şevket Çoruh yönetimindeki Baba Sahne’ye, Yılın Oyunu Ödülü’nün Pürtelaş Tiyatro yapımı “Martı”ya, Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü’nün Nezaket Erden’e, Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü’nün Murat Akkoyunlu’ya, Yılın Yerli Oyun Yazarı Ödülü’nün Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu’ya, 2018 TEB Onur Ödülünün ise Müjdat Gezen ve Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’ya verileceğini duyurdu.

ÖDÜL TÖRENİ İSTANBUL VE ANKARA’DA

2018 TEB Ankara Ödülleri’nde de TEB Özel Ödülü’nün Devlet Tiyatrolarına, Yılın Oyunu Ödülü’nün Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Gün Batımı”na, Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü’nün Miraç Eronat’a, Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü’nün Olcay Kavuzlu’ya, Yılın Yerli Oyun Yazarı Ödülü’nün Ali İhsan Kaleci’ye verilmesi kararlaştırıldı. Onur Ödülü’nün ise Ömer Atilla Sav’a verileceği açıklandı. Tiyatro Eleştirmenleri Birliğinin düzenlediği 2018 TEB Ödülleri, nisan ayında İstanbul ve Ankara’da yapılacak törenlerle sahiplerine verilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 19:43

www.evrensel.net