Eşi Cizre'de bodrumda öldürüldü, kendisi tutuklandı

Cizre'deki yasak sırasında eşi bir bodrumda öldürülen Lütfiye Duymak, 'Örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Gökhan ALTAY

Cizre’deki yasak sırasında bir evin bodrumunda birçok kişiyle birlikte öldürülen Mahmut Duymak’ın eşi Lütfiye Duymak, geçtiğimiz günlerde tutuklandı. 4 kardeşiyle birlikte kalan 20 yaşındaki Fırat Duymak, “Babamın acısını üzerimizden atamadan annemi tutukladılar. Yaramızı deşiyorlar” dedi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Mart tarihinde Cizre’de gözaltına alınan, biri 3 yaşında olmak üzere 5 çocuk annesi Lütfiye Duymak, 6 günlük gözaltı sürecinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. “Örgüt üyesi olmak”la suçlanan Duymak’ın tutuklanmasına ise hakkındaki tanık ifadeleri, evde bulunan bir kitap ve Cizre’de yasak sırasında yaşadıklarına dair verdiği röportajlar gerekçe gösterildi. Cizre’de 14 Aralık 2015’te ilan edilen ve 79 süren sokağa çıkma yasağı sırasında bir evin bodrumunda birçok kişiyle birlikte öldürülen 51 yaşındaki Mahmut Duymak’ın eşi olan Lütfiye Duymak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÖZALTINDA HASTANEYE KALDIRILDI

Yasak sürecinde annesinin bir kez daha tutuklandığını hatırlatan Fırat Duymak, verilen karara tepki gösterdi. Annesinin gözaltındayken midesindeki rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığını belirten Duymak, “Hastanede kendisine serum verildi. İlaçları reçetesiz olduğu için almadılar. Newroz’da insanların gözünü korkutmak için gözaltına alındığını sandık. Bize, şüphe gerekçesiyle gözaltına alındığı söylendi. Yasaklı olmayan bir kitaptan ve bazı röportajlardan dolayı daha sonra tutukladılar” dedi.

Fırat Duymak

Yasaktan sonra, annesine 5 kilo kemik verildiğini ve “Al bu senin eşin” denildiğini hatırlatan Duymak, “Biz bunun acısını daha tam üzerimizden atamadık. Şimdi de annemi tutukluyorlar, yaramızı deşiyorlar, acımızı tazeliyorlar. Yoksa annemin bir suçu yoktu” sözleri ile tepkisini dile getirdi.

“Ben babamı, annem ise arkadaşını kaybetti” diyen Duymak, “Annem sadece doğruları söyledi. Tutuklanma gerekçesi olarak gösterilen röportajların suç olmadığını avukatlar da söyledi. Annem, eşini kaybettikten sonra çocukları için ayağa kalktı. Biz de ona tutunduk” dedi.

‘BARIŞIN HAKİM KILINMASI GEREKİR’

’90’lı yıllarda da insanların faili meçhul cinayetlere kurban gittiğini ve tutuklandığını sözlerine ekleyen Duymak, değişen bir şey olmadığını dile getirdi. Duymak, “Yıkımdan başka bir şey görmedik. Halen cenazelerini bulamayan aileler var. Tutuklama ve öldürme ile çözüm olmaz. Halk özgürlüğünü ve dilini istiyor. Savaş ile çözüme varılmaz. Barışın hakim kılınması gerekir” çağrısında bulundu. (Şırnak/MA)

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