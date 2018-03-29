Şeker özelleştirmesi Eskişehir’de protesto edildi

14 şeker fabrikası hakkında hükümetin özelleştirme kararı almasının ardından, fabrikaların bulunduğu illerde özelleştirme karşıtı eylemler devam ediyor. Eskişehir’de yaklaşık 400 kişi, yağmura rağmen düzenledikleri yürüyüşle şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi.

Eyleme Gezi Parkı eylemleri sırasında darbedilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekili heyeti, siyasi parti başkanları ve kitle örgütü temsilcileri de katıldı.

Doktorlar Caddesi girişinde bir araya gelen özelleştirme Eskişehirliler, Şeker-İş Sendikası’nın İstasyon Caddesi’nde başlattığı imza kampanyası standına yürüdü. Yürüyüşte sık sık ‘Şeker vatandır, satılmaz’ sloganları atıldı.

BU İTTİFAKIN ADI EMEK İTTİFAKI

Yürüyüşün ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının satışının kimsenin lehine olmadığını vurguladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı ‘şeker ittifakı’ kurulduğunu kaydeden Ağbaba, AKP-MHP ittifakına atıfta bulunarak “Meclis’te birileri, bir ittifak yapıyor. Gelecekleri için, 2019 için, koltukları için ittifak yapılıyor. İttifakın ismi, cumhur ittifakı. O, cumhur ittifakı değil, korku ittifakı” dedi.

‘KOK KOLA GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı alanlarda kurulan ittifaka da değinen Ağbaba, “İlk başladığımız Alpullu’dan son geldiğimiz Eskişehir’e kadar her yerde bir ittifak kuruldu. Bu ittifakta herkes var. Bu ittifakta sağcı var, solcu var… Siyasi görüş ayrılığı yok bu ittifakta. Bu ittifakın amacı şekeri kurtarmak. Bu ittifakın adı şeker ittifakı. Bu ittifakın adı ekmek ittifakı” dedi. Ağbaba, parti olarak bundan sonra da vatan için, demokrasi için, özgürlükler için herkesle kol kola vereceklerini belirtti.

‘Şeker fabrikalarının satışı kimsenin lehine değil’

‘BUGÜN ÜLKEYİ YEŞİL DOLARLARLA İŞGAL EDİYORLAR’

Satılmak istenen şeker fabrikalarına ait arazilerin kıymetli araziler olduğunu vurgulayan Ağbaba, “Eskişehir şeker fabrikasını görünce şeker fabrikalarının niye özelleştirildiği anlayabilirsiniz. Arazisi paha biçilmez. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi rant için. 2002’de, 280 bin ton şeker ihraç eden Türkiye, 2016’da 280 ton şeker ithal ediyor. 14 yıl önce Türkiye şeker ihraç ederken, 14 yıl sonra Türkiye şeker ithal eder duruma gelmiş. Afyonun yasaklanmasını kim istedi? Amerika, o zamanda birlikte mücadele ettik, tütünün özelleştirilmesini kim istedi? Şekerin özelleştirilmesini kim istiyor? Yine Amerika. Şeker fabrikalarının satışını kim savunuyorsa o milli değildir, yerli değildir. Gayrı millidir, gayrı yerlidir. Çünkü şeker fabrikasını satan vatanı satmış demektir. Vatan Rize’nin çayıdır, Malatya’nın kaysısıdır, vatan şeker pancarıdır. Birileri kurtuluş savaşında toplarla tüfeklerle Türkiye’yi işgal etmeye çalıştı. Onları püskürttük. Şimdi yeşil dolarla ülkeyi işgal etmeye çalışıyorlar” dedi.

Şeker fabrikalarının satışına karşı 1 milyon 690 bin imza

Hükümetin ‘Şeker fabrikaları zarar ediyor’ açıklamalarına da yanıt veren Ağbaba, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve şöyle devam etti:

“Şeker fabrikaları satılınca ne olacak? Diğer satılanlar ne olduysa o olacak. AVM olacak, rezidans olacak. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz. Bu inadından vazgeç. Senin içindeki AKP milletvekillerini biliyoruz. AKP milletvekilleri bu satışa karşı. Sana oy verenler karşı. Gel bu sevdandan vazgeç.” (Eskişehir/EVRENSEL)

Şekerde özelleştirme: Hükümet açıklamasıyla ihale şartları örtüşmüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 18:45

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