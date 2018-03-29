2009 yılında Tamillere yönelik tarihin en büyük katliamlarından birinin gerçekleştiği Sri Lanka’da işgalin gölgesinde turizm patlaması yaşanıyor.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

2009 yılında Tamillere yönelik tarihin en büyük katliamlarından birinin gerçekleştiği Sri Lanka’da işgalin gölgesinde turizm patlaması yaşanıyor. Sri Lanka Turizm Geliştirme Kurumu (SLTDA), geçtiğimiz yıl 2.1 milyon turistin ülkeye tatil yapma amacıyla geldiğini açıkladı.

İsveç İşçi Sendikaları Federasyonunun yayın organı Arbetat-Global, Keppapulavu bölgesinde Tamillerle görüşerek işgalin halkın yaşamı üzerindeki etkilerini kamuoyunun gündemine getirdi.

Keppapulavu, 26 yıl süren savaş sırasında Tamil Eelam Özgürlük Kaplanlarının (LTTE) kalelerinden biriydi. Burada örgütün lideri Velupillai Prabhakara’nın da aralarında bulunduğu binlerce Tamil katledildi. 300 bin kişi katliamlardan kurtulabilmek için topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

Geri dönenler topraklarına ordu el koyduğu için yoksulluk için de yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 13 bin aile ordudan topraklarını geri almak için mücadele ediyor. Ordu ise, bölgenin yüksek risk bölgesi olduğunu öne sürerek işgal ettiği topraklardan çekilmiyor.

BİR YILDIR EYLEMDELER

Halk, Keppapulavu’da ordu kışlası karşısında kurduğu çadırda bir yıldan beri topraklarını geri alabilmek için aralıksız eylemler yapıyor. Askerler, çadırın karşısına iki top yerleştirmiş ve dört asker günün 24 saati köylülerin neler yaptıklarını yakından izliyor.

Arbetet-Global’a konuşan Sivapiakasam Ariyakala adındaki bir kadın, 200 yüz yıldan beri kendilerine ait olan topraklara ordunun el koyduğunu belirterek “Şimdi işimiz yok, geçinebileceğimiz bir şey yok. Mücadele ediyoruz ama taleplerimiz karşılanmıyor” diyor.

Bir başka eylemci Kanchan Chandraleela, ordunun el koyduğu topraklarda daha önce kendilerinin Hindistan cevizi, meyve yetiştirerek ve ırmakta karides avlayarak geçimlerini sağladıklarını belirttikten sonra “Askerler verimli toprakları para kazanmak için işgal ediyor. Daha önce bize karşı silahla mücadele ediyorlardı, şimdi güçlerini göstermek için bizim kaynaklarımızı kullanıyorlar” diyor.

ORDU ÜRETİME VE TURİZME EL ATTI

Nafso adlı sivil toplum örgütünün bundan bir süre önce kamuoyuna açıkladığı raporda Keppapulavu’da askerlerin işgal ettiği topraklarda süt, yoğurt ve Hindistan cevizi ürettikleri, balıkçılık yaptıkları ve ürünleri pazarladıkları belirtiliyor.

İşgal edilen topraklarda sürdürdüğü üretimin yanı sıra ordunun Sri Lanka’nın pek çok yerinde turistlere yönelik otel, restoran ve kafeteryaları olduğuna dikkat çekiliyor. Sri Lanka’yı ziyaret eden ve bu tesislerde kalan turistler, milyonlarca dolar ödeyerek ordunun güçlenmesine katkıda bulunuyor.

İnsan Hakları Aktivisti Ruki Fernando, halkın topraklarını geri alabilmek için sürdürdüğü mücadelenin yeterince etkili olmadığını belirterek “Oldukça yavaş gidiyor. Anlaşmazlık sadece topraklarını geri almakla sınırlı değil. Bu topraklarda onların tapınak, kilise ve mezarlıkları var” diyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 18:08

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