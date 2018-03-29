Uçuş güvenliği ve görevlilerin çalışma koşulları Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 'uçuş görevlilerinde aşırı yorgunluk' iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, uçuş emniyetini riske atan "uçuş görevlilerinde aşırı yorgunluk" iddialarını Meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

THY başta olmak üzere sivil havacılık şirketlerinde uçuş-görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gereklilikleri konusunda kaygı verici bilgiler geldiğini belirten Budak, Hava-Sen Genel Başkanı Kaptan Pilot İskender Çarkçı’nın basına yansıyan iddialarını hatırlatarak şunları kaydetti: Uluslararası yönergelerdeki mesai limitlerinin en üst seviyede kullanıldığı, 5 gece arka arkaya sabaha kadar uçuş yapanlara 12 saat sonra yeniden görev verilebildiği, uçuş görevlilerinin aralıksız 144 saat çalıştırılabildiği, bunun da 12 güne karşılık geldiği, aynı takvim günü içerisinde 2 kez mesai yapılmayacağı ilkesinin kaldırıldığı belirtilmektedir. Havacılık çalışanlarına toplu sözleşmelerle verilen hakların, uygulamada mesai talimatlarıyla ortadan kaldırıldığı öne sürülmekte, yorgunluk nedeniyle bayılan ve sinir krizi geçiren uçuş görevlileri olduğu iddia edilmektedir. Bundan 8 ay öncesinde iki kaptan pilotun Atatürk Havalimanında 5 gün arayla kalp krizi geçirip vefat etmeleri sonucu Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) yönetimi de benzer uyarılarda bulunmuştur.

CHP’li Budak şu soruları yöneltti:

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatına (EUROCONTROL) göre uçuş görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gereklilikleri nelerdir? Kurallar, günlük iş yoğunluğu içerisinde, fiilen ‘özel talimatlarla’ aşılmakta mıdır? Pilotlar için ayda 110 saat uçuş sınırlarının uygulanmadığı, yaz aylarında pilotların yıllık izin haklarının kullandırılmadığı doğru mudur?

(İstanbul/EVRENSEL)

Uçuş güvenliği riske ediliyor

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