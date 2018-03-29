ABD polisi, silahsız bir siyahı daha öldürdü

ABD’nin Houston kentinde bir polis memuru, trafikte pantolonu inik halde yürüyen silahsız bir siyah erkeği silahla ateş ederek öldürdü.

BBC’nin haberine göre, polis aracındaki kamerada 34 yaşındaki Danny Ray Thomas, bir polis memuruna doğru, pantolonu inik halde yürürken görülüyor. Kendisi de siyah olan Polis Memuru Cameron Brewer’in ateş açmadan önce “Yere yat” diye bağırdığı duyuluyor. Kız kardeşi Kita Thomas-Smith Houston Belediyesinde yapılan toplantıda ağlayarak siyasetçileri “polis zulmüne” karşı bir şeyler yapmaya çağırdı. Thomas’ın ailesi çocuklarının depresyon tedavisi gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Sylvester Turner da “Kesinlikle acınızı hissediyorum. Alınan her yaşam için üzgünüz” dedi. Smith daha sonra yaptığı açıklamada “Planlı cinayet gibi. Polise doğru yürüdüğü, koşmadığı, zarar verme niyeti olmadığı çok net şekilde gözüküyor” dedi.

ŞOK TABANCASI KULLANMADI

Olay soruşturulurken, yanında şok tabancası da bulunan Brewer idari izne çıkartıldı.

Houston polisinden yapılan açıklamada, “Thomas beyaz bir araca vurdu, şoför dışarı çıktı ve şüpheliyle kavga etti. Güvenliğini tehdit altında hisseden polis memuru silah kullandı ve Thomas’ı bir kez göğsünden vurdu” denildi. Bir görgü tanığı tarafından çekilen başka bir videoda da, etraftakilerin polisin Thomas’ın üzerinde şok tabancası kullanacağını tahmin ettiği duyuluyor. Olayı filme alan Kaaryn Young “Adamı vurdu mu? Şok tabancası kullanmalıydı. Sokak ortasında adamı vurmamalıydı” diyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 17:59

www.evrensel.net