Avrupa’dan Rusya karşıtı askeri düzenleme

Avrupa Birliği, pasaportsuz dolaşıma olanak sağlayan Schengen bölgesine benzer bir yapıyı askeri malzemelerin ulaşımı için hedefliyor.

Avrupa Birliği, pasaportsuz dolaşıma olanak sağlayan Schengen bölgesine benzer bir yapıyı askeri malzemelerin ulaşımı için hedefliyor. Amaç, askerler ile askeri araçların AB içerisinde daha kolay hareket etmesi.

DW Türkçe’nin haberine göre, AB, 28 üye ülkesinde farklı olan asker, askeri malzemeler ile tehlikeli maddeleri taşıma yönetmeliklerinin uyumlulaştırılması için çalışacak. Bununla, AB’nin 26 ülkesi ile İsviçre, Lichtenstein, Norveç ve İzlanda’da geçerli olan ve bu ülkelerin toprakları içerisinde pasaport kontrolü olmadan seyahat edebilmeyi sağlayan sistemin benzerinin askeri malzemeler için de kurulması hedefleniyor.

‘TEHDİTLERE HIZLI TEPKİ’

Avrupa Komisyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in geçen sene ortaya koyduğu 2025’e kadar AB’nin savunma birliğini koruma hedefine atıfta bulunularak, amacın AB içinde ve dışında askeri hareketliliği sağlamak olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “AB içerisinde askeri hareketlilik sağlayarak krizlerin önlenmesinde daha etkili, misyonlarımızı konuşlandırmada daha verimli olup, tehditler ortaya çıktığında daha hızlı tepki verebiliriz” dedi.

AB, NATO güçleri ve bu güçlerin malzemelerinin AB içerisinde daha rahat hareket etmesini amaçlıyor.

RUSYA FAKTÖRÜ

Her ne kadar Komisyonun sunduğu öneride Rusya’nın adı geçmese de Brüksel ile Moskova Ukrayna krizi ile Kırım’ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhakından bu yana gergin ilişkiler içerisinde. Hem Rusya hem de İngiltere için çalışmış eski Rus Ajan Sergey Skripal’in Rusya tarafından İngiltere’de zehirlendiği iddiaları da son dönemde ikili ilişkileri daha da kötüleştirdi. Aralarında Almanya ile Fransa’nın da olduğu 19 AB üyesi ülke, ülkelerindeki Rus diplomatların bir kısmını sınır dışı etmeye karar verdi.

Komisyonunun savunma hareketliliği için hazırladığı planının başlayabilmesi için AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması ve Avrupa Parlamentosu tarafından incelenmesi gerekiyor. Planın önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlaması ve ilerlemeler ile ilgili ilk raporun 2019’un yazında gelmesi bekleniyor.

POLONYA PATRİOT FÜZE SİSTEMİ KURUYOR

Polonya imzaladığı anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri’nden Patriot füzeleri satın almaya hazırlanıyor. 4.75 milyar dolarlık anlaşmanın ilk etabı olarak ABD, Polonya’ya 16 seyyar füze rampası ve 208 Patriot füzesi verecek. Füzeler Polonya ile Rusya sınırındaki Kaliningrad yakınlarında konuşlandırılacak. ABD, 2014 yılından bu yana Doğu Avrupa’da askeri varlığını kademeli olarak arttırıyor. Ukrayna krizinin yarattığı gerginlik ve Doğu Avrupa ülkelerinin “güvenlik kaygıları” gerekçesiyle şimdiye kadar Romanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde Amerikan askerleri de konuşlandırıldı. Ayrıca Macaristan’ın da dahil olduğu ortak askeri tatbikatlar da gerçekleştirildi. ABD’nin Polonya’da Patriot füze savunma sistemi kuracağı haberine Rusya da sert tepki gösterdi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov bu gelişmeyi ABD’nin Rusya’yı silah sistemleriyle tamamen kuşatma planının yeni bir adımı olarak niteledi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 17:57

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