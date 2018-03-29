Direnişteki DHL Express işçilerine uluslararası delegasyondan destek

Sendikalı oldukları için işten atılan ve direnişte olan DHL Express işçilerine uluslararası sendikal hareketten ve 4 konfederasyondan destek geldi.

Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’te örgütlendikleri için işten atılan ve 255 gündür direnişte olan DHL Expres işçilerine Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (ETF), Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) ile Avrupa Parlamento Üyesi ve Belçika Milletvekili Kentlen Van Bemp destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri de destek verdi. Türk-İş Marmara Bölge Sorumlusu Adnan Uyar “Sermayeye karşı birlik beraberliğimizi ilan ediyoruz” derken uluslararası delegasyon da “Yalnız değilsiniz” mesajı verdi.

'BURADA MÜCADELE VE DAYANIŞMA KAZANACAK'

Her türlü baskıya rağmen 255 gündür direnişte olduklarını vurgulayan TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, “Bugün bu direnişimiz uluslararası dayanışma ile başka bir boyut kazanmıştır. Direnişimiz daha da güçlenerek, her tarafa yayılarak devam edecektir. Biz daha önce DHL lojistik ve UPS’deki mücadeleleri de bu dayanışma ve kararlılıkla başarıyla sonuçlandırmıştık. Burada da bu mücadeleyi başaracağımıza olan inancımız tamdır. Uluslararası kardeş sendikalarımızın desteğiyle kazanacağız. Burada mücadele ve dayanışma kazanacak” dedi. Öztürk DHL Express yöneticilerine şöyle seslendi: Örgütlenme hakkı en temel insan hakkıdır. DHL Express bu yöntemlerle asla sonuç alamaz. Arkadaşlarımız iş başı yapıncaya ve DHL Express bu sendika karşıtı tutumundan vazgeçip sendikayı kabul edene kadar bu mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir.

'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

32 ülkede 42 üye sendikanın 5 milyon üyesinden selam getirdiğini dile getiren Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (ETF) Genel Başkanı Frank Marels, “Yalnız değilsiniz” dedi.

“Sevgili kardeşlerim, bugün çok üzgünüm” diyen Marels şöyle devam etti: Çünkü yine Türkiye’deyim maalesef. En son 2011 yılında gelmiştim. O zaman DHL’nin tedarik zinciri sendika tanımıyordu. Ama mücadelemizi verdik ve kazandık. Şimdi aynı DHL, yine aynı hatayı yapıyor ve sendikal hakları tanımıyor. Ama bugün aynı zamanda çok gururluyum. Çünkü çok büyük bir cesaretle mücadele eden işçilerle birlikteyiz burada. Pek çok sendika bize destek veriyor, bu yüzden de çok gururluyum. Ve aynı zamanda ITF’den gelen büyük bir heyetle buradayız. Bütün üye işçilerimizin desteğiyle buradayız.

DHL’nin başka ülkelerde işçilerin örgütlenme hakkını tanıdığını söyleyen Marels, “Tek bir soru soruyorum; neden Türkiye’de bu haklar tanınmıyor? Bu sadece DHL’ye karşı bir mücadele değil, bu bir demokrasi mücadelesi, insan hakları mücadelesi, sosyal haklar mücadelesi ve sendikal haklar mücadelesi. Sevgili kardeşlerim, mücadelenize devam edin. ETF ve ITF’nin desteği her zaman arkanızda. Ve birlik olursak sizi temin ederim ki kazanacağız. Tek bir kelime söylemek istiyorum; dayanışma” dedi.

'KAZANANA KADAR...'

“Sermayeye karşı birlik beraberliğimizi ilan ediyoruz” diyen Türk-İş Marmara Bölge Sorumlusu Adnan Uyar da şunları söyledi: Bu bizim için gerçekten güzel bir adım. Bu adımı ne kadar kuvvetli atarsak, ne kadar caydırıcı olduğumuzu gösterirsek başarmak o kadar mümkündür. Sermaye karşısında emeği temsil edenler birlik ve beraberlik içinde hareket ederlerse emek kazanacaktır diyorum. Bu mücadele muhakkak TÜMTİS aendikasının, DHL çalışanlarının arzu ettiği şekilde sona erecektir. Biz biliyoruz ki 1000 gün de olsa bu mücadele kazanılıncaya kadar devam edecektir.

'SENDİKAL HAKLAR OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ'

Direniş yerinde olmaktan gurur duyduğunu belirten Avrupa Parlamento Üyesi ve Belçika Milletvekili Kentlen Van Bemp şöyle konuştu: Ben Avrupa Parlamentosunun Sosyalist ve Demokratlar grubunun bir üyesiyim. 90 kişilik bir grup Avrupa Parlamentosunda ama bir yandan da bir liman işçisinin kızıyım. Bu yüzden hayatım boyunca sendikal haklar için verilen mücadelelerin bir parçası oldum. Size demokrasiden bahsetmek istiyorum. Çünkü parlamento üyesi olmak demokrasiyi savunmayı gerektirir. Demokrasiyi sadece oy vermek zannedenler var ama demokrasi yalnızca oy vermek değil. Demokrasi aynı zamanda güçler ayrılığı demek, basın özgürlüğü demek ve sendikal haklar demek. Ne Türkiye’de ne dünyada sendikal haklar olmadan demokrasi olmaz. Sevgili yoldaşlar, çok haklı bir dava için mücadele ediyorsunuz ve cesaretinizden ötürü sizlerle gurur duyuyorum. Avrupa Parlamentosu'nun üyeleri sizlere her zaman destek verecektir. Mücadelenizin Avrupa’da duyulmasını sağlayacağız ve Almanya’daki yetkililere ulaşmaya çalışacağız.

DİRENİŞ BİRLEŞTİRDİ

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS, Demiryol-İş, Selüloz-İş, Tek Gıda-İş, Türk Metal, Koop-İş, Belediye-İş, Sağlık-İş, Hak-İş’e bağlı Liman-İş, DİSK’e bağlı Gıda-İş, Dev Yapı-İş, Limter-İş, KESK’e bağlı BTS sendikalarının üyeleri ve yöneticileri ile EMEP İstanbul il yöneticileri, CHP Bahçelievler İlçe Örgütü üyeleri, UİDDER, Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği de yapılan ziyarete katıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

İşçilerle uluslararası desteğe engelleme

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 17:35

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