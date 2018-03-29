Çin’den ABD’ye ticari uyarı: Pandora’nın kutusunu açma

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin mallarına milyarlarca dolar ek vergi getirmesine dair 'Pandora’nın kutusunu açmaya benziyor' uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Çin’den ithal edilen bazı mallara 60 milyar dolara varan ek gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından Çin’den misilleme uyarıları gelmeye devam ediyor. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada “ABD’nin kötücül uygulamaları Pandora’nın kutusunu açmaya benziyor. Bunun dünya genelinde ticari korumacılık virüsünü yayacak bir zincirleme tepkiyi tetikleme tehlikesi var” ifadelerine yer verildi.

Sputnik’in aktardığına göre, ‘China Daily’ gazetesinin dünkü sayısında ticari krizin yükselmesi halinde Çin’in misilleme olarak tarım ürünlerinden hava araçlarına, otomobillerden yarı iletkenlere (mikro çip) kadar çok sayıda alanda ABD’nin ticari işlerini hedef alabileceği belirtildi.

Çin’in ABD’ye en çok ithal ettiği kalemleri soya fasulyesi, otomobiller ile hava araçları ve ilişkili ekipmanlar oluşturuyor ve bunların geçen seneki maliyetinin yaklaşık 40 milyar doları bulduğu vurgulandı.

‘ZİNCİRLEME TEHLİKE’

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng de, başkent Pekin’de yaptığı basın toplantısında ABD’nin Çin’e uygulayacağı yaklaşık 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisine karşı çıktıklarını belirterek Washington yönetimini tek taraflılığı ve ticari korumacılığı terk etmeye çağırdı. Feng, “ABD’nin kötücül uygulamaları Pandora’nın kutusunu açmaya benziyor. Bunun dünya genelinde ticari korumacılık virüsünü yayacak bir zincirleme tepkiyi tetikleme tehlikesi var” ifadelerini kullandı. Feng kendi çıkarlarını korumak için mümkün olan her adımı atacaklarını vurguladı.

BİR SOĞUK SAVAŞ BENZETMESİ DAHA

Washington yönetiminin Çin’e karşı aldığı ticari önlemleri “Soğuk savaş zihniyeti ve kazananı olmayan bir oyun” olarak nitelendiren Feng, iki tarafın karşılıklı eşit şartlarda müzakere etmesi durumunda kazan-kazan ve iş birliği yöntemiyle çözüm bulabileceklerini kaydetti.

Feng “Müzakereler eşit olmalı ve Çin tek taraflı zorlamaya dayanan hiçbir müzakereyi kabul etmeyecek” dedi.

Çin Devlet Konseyi ise Çinli şirketlerin fikri mülkiyetlerinin yabancı yatırımcılara transferlerinin ulusal güvenliğin risk altında olduğuna karar verilmesi ya da temel teknolojik yeniliklerin işe dahil olması halinde gözden geçirileceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği (USTR), Beyaz Saray’ın talebi üzerine Çin’in ABD’de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne vardı. ABD Başkanı Trump da Çin’e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getirmesini öngören genelgeyi imzaladı.

Genelge, USTR’nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörüyor. Söz konusu gümrük vergisinin, savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor. Vergilerin etkileyeceği ürünlerin listesinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Çin de ABD’den ithal edilen 3 milyar dolar değerinde 128 ürüne yönelik vergilerin iki aşamalı olarak yüzde 15 ve yüzde 25 oranlarında artırılmasını planlıyor. (DIŞ HABERLER)

ABD’den Çin’e ‘yapılacaklar listesi’

Trump'tan Çin’e ek vergi, AB ve 6 ülkeye geçici vergi muafiyeti kararı

‘Kore’ler zirvesi 27 Nisan’da

Kim Jong-un'dan Çin’e stratejik ziyaret

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 16:59

www.evrensel.net