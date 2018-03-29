Kanser şüphesine 7 ay sonraya randevu

Kastamonu Devlet Hastanesinde kanser şüphesi teşhisi konulan S.A. adlı hastaya yedi ay sonraya gün verildi. Yaşananları Evrensel’e değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı (ATO) Başkanı Vedat Bulut, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerek yedi ay sonraya verilen randevu hastada metastaza (Herhangi bir yerde oluşan hastalığın başka yere sıçraması) hatta hayati sonuçlara yol açabilir diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Barış Yarkadaş, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi gören S.A adlı bir kişinin muayene belgesini basına göstererek “Elimdeki randevu kartı, sağlık sisteminin çöktüğünün kanıtıdır” dedi.

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?

Kastamonu’da 23.03.2018 tarihinde muayene olan hasta S.A’ya 01.11.2018 tarihine yani tam yedi ay sonraya ‘MEME US (SAĞ-SOL MEME) ve OPERA SAĞ MEME CA’ tetkikleri yaptırması için verilen randevu belgesini basınla paylaşan CHP Milletvekili Yarkadaş “Sağlıkta devrim yaptığını söyleyenler boş konuşuyor. Hastalara tedavi için yedi ay sonrasına randevu veriliyor” dedi. Doktorlarının kanserden şüphelendiği hastaya tam yedi ay sonrasına randevu verildiğini anlatan Yarkadaş “Bunun adı hastayla alay etmektir. Yedi ay içinde hastamızın başına bir şey gelirse, sorumluluğu kim üstlenecek diyen Yarkadaş, İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?” diye sordu.

‘BİRÇOK HASTA AYNI DURUMDA’

Sağlıkta devrim yapmakla övünen AKP’nin yaptıklarının, karşı devrim olduğunun gün yüzüne çıktığını belirten Yarkadaş “Vatandaşımıza kasım ayının ilk günü için randevu veriliyor. Hastamız önce yanlış gördüğünü sanıyor. Daha sonra kağıdı bir daha okuyor ve yanlışlık olmadığını anlıyor. Sadece bu kişiye değil, diğer hastalara da yedi - sekiz ay sonrasına gün veriliyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, daha dün TBMM’de sağlık politikalarını övüyordu. Anlatılanlar ile yaşananlar birbirini tutmuyor. Sağlık sistemi AKP yüzünden tam bir rezalete dönüştü” dedi.

‘BUGÜN GİT YEDİ AY SONRA GEL’

Hastanelerin, AKP’nin sağlık politikası yüzünden artık hizmet veremediğini belirten Yarkadaş, “Sağlık Bakanı Demircan, masal anlatmayı bıraksın ve vatandaşa hizmet götürsün. Devlet dairelerinde eskiden ‘Bugün git yarın gel’, denildiğini anlatan Yarkadaş “Bu AKP’yle birlikte ‘Bugün git, yedi ay sonra gel’e dönüştü” diye konuştu.

HAYATİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Yaşananları Ervensel’e değerlendiren Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut, kanserde erken teşhisin önemli ve hayati olduğuna dikkat çekerek “Bu hastalıkta yedi ay sonrasına randevu verilmemeli. Bu tür durumlarda gecikme hastada metastaza yol açabilir. Kanser gibi vakalarda şüphe bile olsa en kısa zamanda randevu verilmelidir” dedi. Kanser teşhisi ya da şüphesinde en geç 10-15 gün içinde randevu verilmesi gerektiğini ifade eden Bulut “Ne yazık ki bu tür uygulamalar çok yaygın. Bir de telefonla randevu sistemi var. Ülkemizde okuma yazma oranının düşük olduğu, yaşlıların telefonda yönlendirme yapmayı başaramaması nedeniyle çoğu zaman randevu bile alınamıyor” dedi. Sadece kanser vakalarında değil ülkemizde yaygın olan kalp hastalıkları ve endokrin bozuklukları vakalarında bu tür geç kalmış randevularla sık karşılaştıklarını anlatan Bulut “Bu tür geç randevular hastada geri dönülmez ve hatta hayati sonuçlara yol açabilir” dedi.

BİR AİLE HEKİMİNE 4 BİN HASTA DÜŞÜYOR

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, araştırma sonuçlarına göre erkek aile hekimlerinin yüzde 37’sinin, kadın aile hekimlerinin yüzde 34’ünün mutsuz olduğunu belirterek, “Bu tablodan sağlıklı bir sonuca varmak mümkün değil” dedi. Çamak, ortalama 4 bin hastaya hizmet vermek zorunda olan aile hekimlerinin üzerindeki iş yükünün azaltılması, aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 17:18

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