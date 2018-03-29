27 Özgürlükçü Demokrasi ve matbaa çalışanı gözaltında

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık çalışanı 27 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık çalışanı 27 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi. Matbaada aramalar halen devam ederken, gazete bürosunun kırılan anahtarının değiştirildiği ve içeride birilerinin olduğu görüldü.

Engin Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çıkan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin İstanbul Beyoğlu’da bulunan merkez bürosu ve gazetenin basımının yapıldığı Gün Matbaacılık Reklam Film Basın Yayın Tanıtım San. Tic. Şti'ye baskın yapılmış TMSF tarafından el konulmuştu. Dünden bu yana gazete ve matbaa çalışanlarının da aralarında bulunduğu 27 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar, Gün Matbaası Sahibi Kasım Zengin, matbaa çalışanları Erdoğan Zamur, Kemal Kurt, Musa Kaya, Cemal Tunç, Kemal Daşdöğen, İrfan Karaca, Mehmet Emin Sumeli, İhsan Sinmiş, Uğur Selman Kelekçiler, Kazım Göçer, Necati Hızarcı, Mahmut Abay, Mehmet Özkara, Cumali Öz, Mürsel Demir, Polat Arslan, Süleyman Güneş, Cenk Kale, Cengiz Kaya, İsmail Ergene, Semih Tamay, Özgür Bozkurt, Sadettin Demirtaş ve soyadı öğrenilemeyen İsmail ile Muhammet.



Soruşturma kapsamında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Yıldız'ın Bağcılar'da bulunan evine de baskın yapılmış, Yıldız'ın bulunmadığı evde telefonuna ve bilgisayarına el konulmuştu.

MATBAADA ARAMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan dünden bu yana matbaada arama ve kayıt işlemleri devam ederken, polisler kimseyi binaya yaklaştırmıyor.

Gazetenin Beyoğlu’nda bulunan bürosunda da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilisi olduğunu belirten şahıs bulunuyor.

Savcılık kaleminin avukatlara verdiği bilgiye göre, gazete hakkında iki ayrı soruşturma yürütülmüş, ilk soruşturma 7 Şubat günü başlamış ve bu soruşturma 23 Mart günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirilmiş. 7 Şubat 2018 tarihli soruşturmanın "basın suçları" kapsamında, 23 Mart 2018 tarihli soruşturmanın ise "terör suçları" iddiasıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

GÖZALTINDAKİLER ÜYELİK VE PROPAGANDAYLA SUÇLANIYOR

Gözaltına alınanlar hakkında, ''silahlı örgüte üye olmak'' ve ''örgüt propagandası yapmak'' suçlarından işlem yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca soruşturma kapsamında, yine savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce gazeteye ve matbaaya kayyım atandığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında, Afrin’e ilişkin çok sayıda haber küpürünün bulunduğu, bu haberlerin büyük bir bölümünün de sivil ölümlere ilişkin olduğu belirtildi. (İstanbul/MA)

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ve matbaasına polis baskını

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 15:25

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