Afrinli vatandaş 'ÖSO yağmaladı' dedi, Habertürk TV 'YPG' diye çevirdi

Habertürk televizyonuna 27 Mart tarihli Afrin Özel yayınında konuşan Afrinliler Özgür Suriye Ordusu’nu anlattı, AFAD çevirmeni 'YPG' diye çevirdi.

Habertürk televizyonunu 27 Mart tarihli Afrin Özel yayınında konuşan Afrinliler, Özgür Suriye Ordusu’nun kentte yaptığı talan ve zulümleri anlattı, çevirmen “YPG talan etti” diye çevirdi.

Bianet’in haberine göre Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş’in Çobaney’de Afrinlilerle yaptığı röportajlar, “Afrin Özel” yayınında manipüle edildi. Hala Habertürk TV’nin resmi YouTube kanalında izlenebilen 27 Mart 2018 tarihli programda, görüş belirtenlerin sözlerinin nasıl manipüle edildiği sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilip paylaşıldı.

Söz konusu diyaloğu bianet Kurdî kontrol edip Türkçeleştirdi.

Programın 34:10 dakikasında izlenebileceği üzere, Afrinliler mikrofona ÖSO’nun nasıl mallarını çaldığını anlatırken AFAD yeleği giyen çevirmen bunları yayına “YPG yaptı” diye çeviriyor.

Haberde 34.10’uncu dakikadan itibaren yer verilen programın Türkçe ve orijinal dil olan Kürtçedeki çevrisinden bazı bölümler şöyle;



* Veyis Ateş: Afrinli burada yaşayan insanlara öncesi ve sonrasını, yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağladığıyla iki hafta öncesinin mukayesesini soracağız. Neydi ne oldu?



* Afrinli 1: Ehlê Efrîn em dixwazin hiro, mezahir muselliha (hêzên çekdar) di Efrîn da tine be. Innû Ceyşîl Hûrr ne Ceyşîl Hûrr e. Diz in. Mixerrebî nin, îrhab in. Malêt me birin. Jinêt me... Şeva çû, sê qîzik xera kirin. Emrê wê deh û pênc salî...



[Türkçesi: Biz buraya ait olmayan silahlı güçleri burada istemiyoruz. Özgür [Suriye] Ordusu, özgür bir ordu değil. Onlar hırsız. Teröristtirler. Mallarımızı aldılar, kadınlarımızı... Dün gece üç kızımızın ırzına geçtiler. Yaşı 15 olan...]



* Çevirmen: Biz burada Afrinli olmayan insanların Afrin içinde barınmasını istemiyoruz. YPG buraya ait bir örgüt değildi, buraya sonradan geldi. Malımızı mülkümüzü talan ettiler, namusumuza göz diktiler ve onları burada biz istemiyoruz. Onlar buranın gerçek sahipleri değillerdir.

ÇEVİRİNİN BÖYLESİ!

* Afrinli 2: Em dixwzin şirta tirkî were cem me. Ev mûsellihîne derên. Em tirkî hez dikin. Em dixwazin tirk werin cem me. Em naxwzin hero wer.. Eva malêt me xera kirin. Makîne birin. Tişt birin. Ne tiştek, ne tiştek, bes evna... Ne mal ne tiştek.



[Türkçesi: Türk ordusunun buraya gelmesini istiyoruz. Bu silahlılar gitsinler. Biz Türkleri seviyoruz. Türklerin gelmesini istiyoruz. Biz bunların her gün gelip... Bunlar evimizi yıktılar. Araçları aldılar. Eşyaları aldılar. Hiç bir şeyi hiç bir şeyi bırakmadılar. (Elbiselerini göstererek) bir bunlar kaldı. Malımız, hiç bir şeyimiz...]



* Çevirmen: Biz Türkiye’nin burada olmasını istiyoruz, biz Türkiye’yi seviyoruz. Biz Türkiye’nin gelip onları buradan defetmesini istiyoruz. Çünkü onlar, YPG buraya geldiğinde malımızı mülkümüzü talan etti, evlerimizi yıktı. Onun için biz Türkiye’nin burada kalıp onları defetmesini istiyoruz.



* Veyis Ateş: Sorar mısın, çocuklarını ya da torunlarını, komşularını, gelip mallarını, hayvanlarını evlerinden çocuk askerler için çalıp götürdükleri olmuş mu?



* Afrinli 3: Li Şêx Meqsûd... Sê çewal şelandine. Hem zêr birine, pereyê jinan... Bi qilakê jinan ketine... Dest kirine sîngê jinika zêra deraser kirine.



[Türkçesi: Şêx Meqsut’ta... Üç çuval, soygun yapmışlar... Kadınların hem altın hem paralarını... Kadınların kulaklarına dadanmışlar. Ellerini kadınların koynuna sokup altın almışlar...]



* Çevirmen: Kızlarımızı zorla aldılar, çocuklarımızı zorla aldılar, kadınlarımızın zorla mücevherlerini aldılar, küpelerini zorla aldılar. Saat 10.00’dan sonra özellikle evimize girip kadınların mücevherlerini aldılar. Kadınlar mücevherlerini takarken boyunlarından aldılar. İki üç gün bu böyle sürdü. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 15:11

