Genç kadın sokak ortasında mahalle bekçisi tarafından kaçırıldı

Mardin Derik’te üniversiteye hazırlanan genç kadın, aralarında mahalle bekçisinin de bulunduğu 4 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Mardin’in Derik İlçesinde Çarşamba günü saat 14.00’ta yaşanan olayda, 21 yaşındaki Berfin G., güpegündüz ve ellerinde silah bulunan 4 kişi tarafından kaçırıldı. Kızlarını arayan aile, kaçırma olayında bekçi ve korucuların yer aldığını ifade ederken, polislerin de kaçırma olayından haberi olabileceğini iddia etti.

‘ÜZERİNDE POLİS YELEĞİ VARDI’

Mardin Derik’te üniversiteye hazırlanan genç kız silah zoruyla kaçırıldı. Olay, çarşamba günü saat 14.00 sularında Mardin Devlet Hastane Binasının arka cephesinde yaşandı. Berfin G. (21), annesi ve kuzeniyle birlikte teyzesini ziyarete gitti. Bu esnada 63 plakalı “Hyundai” marka araçla yanlarına yanaşan araçtan 4 kişi çıktı. Silahlı olan şahıslar Berfin G.’yi kaçırdı.

İddiaya göre Berfin, mahalle bekçisi Mehmet Şerif T. ve yanındaki silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Olayı Evrensel'e anlatan anne Asma G., “Kızım ve yeğenimle birlikte ablama gidiyorduk. Mardin Devlet Hastanesinin arkasında beyaz bir araç hızla arabayı üzerimize sürdü. Yanımıza yaklaştıklarında arabanın kapısını açtılar, Hepsi silahlıydı. Silahı bize doğrultular. Bana yumruk ve tekme atarak yere düşürdüler. Kızıma yöneldiler. Dört kişiydiler; birinin yüzü kar maskeliydi, üzerinde polis yeleği vardı. Diğer 3 kişiyi tanıyorum bekçi ve korucu kendileri” diye konuştu.

‘GÜCÜMÜZ YETMEDİ’

Aktarımına gözyaşları içinde devam eden anne anne G., “Kızım yalvardı; anne beni kurtar, vermeyin anne, vermeyin diye. Gücü yetmedi, gücümüz yetmedi. Zorla araca koydular kızımı. Kızımı vermemek için araca tutundum. Kaç metre gittiğimi bilmiyorum. Yara bere içinde kaldım ama kızımı kurtaramadım” diye konuştu.

Güpegündüz kızının kaçırılmasına isyan eden anne G., “Buralar, her yer polis. Havaya bir sürü silah sıktı bu kişiler. O silah sesine nasıl gelmediler? Her yerde polis noktaları var. Maskeli, elleri silahlı bu 4 kişiyi nasıl görmediniz? Hastanenin güvenlikçisi gördü, ben ‘hemen polis çağırın, kızım kaçırdılar’ dedim. Güvenlikçi polisi aradı 5 dakika geçmeden geldiler. Ben haberleri olduğunu düşünüyorum. Maskeli olanın polis olduğunu düşünüyorum. Polisten başka kimse o yeleği giyemez” ifadelerini kullandı.

‘KIZIM OKUMAK İSTİYORDU’

Kızını kaçıranları tanıdıklarını söyleyen anne G., şu bilgileri paylaştı:

“Kızımı bekçi Mehmet Şerif T. kaçırdı. Saplantılı bir aşk yaşıyor bu bekçi. Kızım korkusundan evden dışarı bile çıkmazdı. ‘Anne onun silahı var korkuyorum, bir şey yapar’ derdi. Kapımız çaldığı zaman bile kapıyı açmaktan korkuyordu. Bakkal’a bile gitmez; ‘korkuyorum, buralarda dolaşıyor’ derdi. Kızım okumak istiyordu. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Kayıt yaptırmıştı, sınava girecekti.”

‘EVE HAPSETMİŞTİ KENDİNİ’

Kızının kaçırılmasına dair Baba Mehmet G., de şunları aktardı: “Güpegündüz devletin silahlarıyla millete bunları yaşatıyorlar. Devletin gücüyle millete zulüm yapıyorlar. Kızım 21 yaşında, üniversiteye hazırlanıyordu. Silah zoruyla, devletin silahıyla kızımı kaçırdılar. Dün emniyete gidip başvurduk, bugün de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Eğer istese devlet 5 dakikaya bu şahsı bulur! Silah da sıkıyorlar, burada hep özel timler var; bu silah sesini duymadılar mı? Kızım 6 aydır dışarı çıkmıyordu, kaçıralacağını duyduğu için. Böyle bir olay yaşanmasın diye eve hapsetmişti kendini. Devlet hastanesinde güvenliğe sorduk; ‘Ön tarafta kamera var ama arkada olup olmadığını bilmiyoruz’ dediler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 15:29

www.evrensel.net