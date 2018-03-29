BYEGM'nin kiralık araç faturası kabarık

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde 2 yılda kiralık araçlara toplam 1 milyon 99 bin 786 TL, yakıta ise 201 bin 272 TL harcadı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 2016 ve 2017 yılları arasında kiralık araç ve yakıt sayısını açıkladı. Asgari ücretten fedakarlılk bekleyen hükümet, BYEGM'de 2 yılda kiralık araçlara toplam 1 milyon 99 bin 786 TL, yakıta ise 201 bin 272 TL harcadı!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na verdiği soru önergesinde bakanlığa bağlı merkez teşkilat kurumlarında toplam kaç adet aracın hizmet verdiğini, kaçının kiralık olduğunu, 2016 ve 2017 yıllarındaki kira, yakıt, bakım vb. toplam harcamaları sordu. Tanrıkulu bakanlığa bağlı lojmanların ve kaçında bürokratların yaşadığına da yanıt istedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne (BYEGM) ait araç, lojman ve masraflarına ilişkin yanıt verdi. Buna göre, BYEGM 2 yılda kiralık araçlara toplam 1 milyon 99 bin 786 TL, yakıta ise 201 bin 272 TL harcadı!

BYEGM kiralık hizmet aracı sayısı 2016 yılında 10, kuruma ait hizmet araç sayısı da 2 adet olarak açıklandı. 2017 yılında ise kiralık hizmet aracı sayısı 10 iken, kuruma ait hizmet araç sayısı 1'e düştü. Kiralık hizmet araçlarının toplam kira bedeli de 2016 yılında 533 bin 55 TL, toplam yakıt tutarı 79 bin 485 22 TL oldu. 2017 yılında ise kiralık hizmet araçlarının toplam kira bedeli 566 bin 631 TL'ye çıktı, toplam yakıt tutarı 121 bin 787 TL oldu.

BYEGM'ye ait 7 lojmanın ise sadece ikisi doluyken 5'i boş. Lojmanlarda oturan bürokrat sayısının da 2 olduğu aktarıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 14:20

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