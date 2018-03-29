Üç gazete ‘tek tuş’ oldu

Başbakan Binali Yıldırım’ın hükümetin 67 maddelik paket açıklaması aynı ifadeyle Milliyet, Star ve Sabah gazetelerinde manşet oldu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın hükümetin 67 maddelik paket açıklaması sonrası Milliyet, Star ve Sabah gazeteleri “Bürokrasi Tuş Oluyor” manşetini attı.

Hükümete yakınlığı bilinen Star, Sabah ile, Doğan Medya Grubunu da satın alan Demirören Medya Grubunun gazetesi Milliyet aynı manşetle okur karşısına çıktı.

Demirören Grubuna satılan gazeteler arasında yer alan Hürriyet’te haberi aynı başlıkla birinci sayfasına taşıdı. Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin kayyım atandığı ve muhalif basına yönelik baskıların arttığı bir dönemde üç gazetenin aynı manşetle çıkması hükümetin nasıl bir medya istendiğini de gözler önüne serdi. (MEDYA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 14:09

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