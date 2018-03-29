Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

Ankara Polatlı'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 1 Suriyeli işçi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Polatlı’da saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, Suriyeli soğan işçilerini taşıyan minibüs, ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Kıranharmanı Mahallesi'nde takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada kimliği belirlenemeyen Suriyeli bir işçi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün beyin travması geçirdiği belirtilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. (Ankara/DHA)





Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 13:23

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