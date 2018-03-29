Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi: Türkiye Afrin’den derhal çekilmeli

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Partisi, Afrin’e yönelik askeri operasyonunun kınanması üzerinde görüş birliğine vardı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi (SDP) Merkez Yönetim Kurulu, Türkiye’nin Afrin operasyonunun kınanması üzerinde görüş birliğine vardı.

Yazılı açıklamada Suriye’de 7 yıldan beri süren savaşın yarım milyon insanın yaşamını yitirmesine, 5.5 milyon Suriyelinin topraklarını terk etmesine yol açtığı hatırlatıldıktan sonra bu yılın ilk aylarında Suriye’deki durumun daha kaotik bir halaldığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin yüzlerce sivilin yaşamını yitirmesine neden olan Afrin’e yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerine aykırı olduğu belirtilen SDP’nin açıklamasında, “Türkiye’nin Suriye’de şiddet uygulama ve yeni güvenlik sorunları yaratmaya hakkı yok. Türkiye Kuzey Suriye ve Afrin’den derhal çekilmeli” denildi. SDP, Doğu Guta’yı bombalayan ve binlerce sivilin ölümüne yol açan Suriye rejiminin kınanmasını da istedi.

Geçtğimiz günlerde de, Finlandiya Barış Birliği yazılı bir açıklama yaparak Türkiye’nin Afrin’e girmesini kınamış ve Finlandiya Hükümeti’ne Türkiye’ye silah satışlarını durdurması çağrısında bulunmuştu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 12:45

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