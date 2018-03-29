Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in bugün hakim karşısına çıkıyor.

Cem GÜL

İstanbul

Sosyal medyadaki Afrin paylaşımları nedeniyle çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklanan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, hakim karşısına çıkıyor.

Gaziantep 8. Ağır Cezası Mahkemesinde görülecek duruşmanın, 16.30'da başlaması bekleniyor. Kararı gazetemize değerlendiren Av. Tugay Bek, tutuklanmanın haksız olmasına dikkat çekerek, Türkmen'in partisinin görüş ve düşüncelerini yansıttığını ifade etti.

'YARGI KUŞATMASI YÜRÜTÜLÜYOR'

Avukat Tugay Bek, Afrin operasyonu sonrası eş zamanlı bir şekilde sosyal medya ve yazılı görsel basına yönelik yargı operasyonu kuşatması yürütüldüğünün altını çizerek, "Hükümetin tek merkezde yapmış olduğu bu propagandanın halka boca edildiği bir süreç yaşandı. Bunun, tamamen siyasi iktidarın bir tercihi ve yönelimi olduğu düşüncesindeyim. Aslında yasalar ve hukuk işlemiş olsa ülkemizin taraf olduğu bu anlaşmalara göre, açık ki barışın değil savaşın kışkırtıcılığı suçluları kabul edilmektedir. Oysa fiiliyata bakıldığında kin, intikam ve nefret kusan bu söylemlere, paylaşımlara ve yazılı konuşmalara sınırsız bir özgürlük tanınırsa barış ve kardeşliğin hiçe sayıldığı bir yargı kuşatmasının önü açılacaktır" dedi.

Tugay Bek

'BU TUTUKLAMA HAKSIZ BİR TUTUKLAMADIR'

Mehmet Türkmen'in TTB yöneticilerine yönelik bir operasyon benzeri bir operasyonla gözaltına alınıp tutuklandığını ifade eden Bek, "Bugünkü duruşmada Mehmet Türkmen’in tahliye olmasını talep ediyoruz. Bu tutuklama haksız yapılan bir tutuklamaydı. Paylaşımlarda hiçbir şekilde bir örgüt propagandası olarak veya savaş kışkırtıcılığı olarak değerlendirilecek bir şey yok. Mehmet Türkmen Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır. Türkmen'in bu görüş ve düşünceleri şahsının ve dünya görüşünün ötesinde bir muhalif partinin görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu düşüncelerimizi bugünkü (29 Mart 2018) duruşmada da ifade edeceğiz." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Antep’te “sosyal medyada Afrin’e dair paylaşımlar” gerekçe gösterilerek yapılan gözaltı işlemleri kapsamında Türkmen’in şehir dışında olmasına rağmen evi aranmış ve bilgisayarına el konulmuştu. 28 Ocak günü ise Antep Havaalanında gözaltına alınan Türkmen, Emniyet işlemlerinin ardından Adliye sevk edilmiş ve çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Mehmet Türkmen’in mahkemesi 29 Mart’ta yapılacak

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 12:53

www.evrensel.net