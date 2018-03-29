Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek
Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması Galatasaray - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcıları ise Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu oldu. Maçın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
YARIN
20:00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor ( Ali Şansalan)
31 MART CUMARTESİ
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)
16:00 Antalyaspor - Bursaspor (Halil Umut Meler)
19:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)
1 NİSAN PAZAR
13:30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)
13:30 Göztepe - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
2 NİSAN PAZARTESİ
20:00 Kayserispor - Fenerbahçe (Ümit Öztürk) (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 12:19