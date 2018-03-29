Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek

Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması Galatasaray - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcıları ise Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu oldu. Maçın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

YARIN

20:00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor ( Ali Şansalan)

31 MART CUMARTESİ

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)

16:00 Antalyaspor - Bursaspor (Halil Umut Meler)

19:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)

1 NİSAN PAZAR

13:30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)

13:30 Göztepe - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

2 NİSAN PAZARTESİ

20:00 Kayserispor - Fenerbahçe (Ümit Öztürk) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 12:19

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