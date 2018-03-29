Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek

Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek

    • 29 Mart 2018 11:22

    Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması Galatasaray - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcıları ise Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu oldu. Maçın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.

    Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

    YARIN

    20:00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor ( Ali Şansalan)

    31 MART CUMARTESİ

    13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)

    16:00 Antalyaspor - Bursaspor (Halil Umut Meler)

    19:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)

    1 NİSAN PAZAR

    13:30 Osmanlıspor  - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)

    13:30 Göztepe - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

    16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

    19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

    2 NİSAN PAZARTESİ

    20:00 Kayserispor - Fenerbahçe (Ümit Öztürk) (SPOR SERVİSİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 12:19
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Fırat Aydınus