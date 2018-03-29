Avukatların ‘Adalet Nöbeti’ 1’inci yılında

Avukatların 52 haftadır sürdürdüğü 'Adalet Nöbeti' bugünkü basın açıklamasıyla 1 yılını dolduracak.

515 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay nezdinde tüm haksız tutuklamalara karşı çıkmak için Çağlayan Adliyesi’nde Nisan 2017’de tutulmaya başlanan Adalet Nöbeti bir yılını doldurdu. Avukatlar bugün (29 Mart 2018) Çağlayan Adliyesi’ndeki Themis heykeli altında ve adliyenin önünde 52’nci kez hukuksuz uygulamalara tepki gösterecek.

Bir yılını dolduran nöbet saat 11.30’da adliyenin C kapısı girişindeki Themis heykellerinin bulunduğu alanda başlayacak. Nöbetin ardından saat: 12.15’te C kapısı önünde avukat Erkan Ünüvar, ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı avukat Gökmen Yeşil ve ilk Adalet Nöbeti’nde gözaltına alınan 8 avukat adına avukat Sevinç Sarıkaya birer basın açıklaması yapacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 10:30

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