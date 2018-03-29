Eskişehir'de veliler okula asılan imam hatip tabelasına tepkili

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Şehit Yunus Baykal Ortaoklu'na İmam Hatip tabelası asılmasına veliler sert tepki gösterdi.

Eskişehir'de Şehit Yunus Baykal Ortaokulu ek binasına Şehit Yunus Baykal İmamhatip Ortaokulu tabelası takıldı. Tabelayı gören veliler okulun önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Çocuklarını imam hatip okuluna göndermek istemediklerini vurgulayan veliler duruma "Çocuklarımızı imam hatipte okutmak istemiyoruz. Bir gecede, sessiz sedasız okul imam hatipte dönüştürüldü. O tabela sökülene kadar buradan gitmeyeceğiz" diye tepki gösterdi. Okuldaki öğrenciler ise tepkilerini yuhlayarak dile getirdi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE PROTESTO

Velilerin tepkisi üzerine okulda bir toplantı yapıldı. Toplantıya 10 veli, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Okul Müdürü Mevlüt Öztekin, okul aile birliği başkanı ve mahalle muhtarı katıldı. Toplantıdan çıkan Ceylan'ın açıklama yapmadan aracına binmesi veliler tarafından tepki ile karşındı. Veliler, Müdür Ceylan'ın aracının önüne keserek "Bize bir açıklama yapmak zorundasınız. Bu ne demek oluyor. Okulumuzun imamhatipe dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Veliler açıklama yapmadan giden milli eğitim müdürünü alkışlar ile protesto etti.

ÖĞRETMENLERİN BİLE HABERİ YOK

Okul Müdürü Öztekin "Ağustos ayında Valilik onayı ile bakanlığa Eskişehir'de 8 okulda imam hatip şubesi açılması için yazı gitti. Bunlardan birisi de bu okul. Asılan tabela yasal tabela. Bunu kimse indiremez. İmza toplayıp itirazınızı yapabilirsiniz. Eylül ayında kapılara duruyu astım ve söyledim" dedi. Müdürün doğruyu söylemediğini iddia eden veliler ise duruma "Öğretmenlerin bile haberi yok. Hiçbir veli bunu bilmiyordu. Bu tabela sökülmezse çocuklarımızı bu okuldan alacağız" diye isyan etti. (Eskişehir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 09:38

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