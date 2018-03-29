Afrin'de yaralanan asker, yaşamını yitirdi

TSK, 22 Mart tarihinde Afrin'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afrin'de, arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 09:24

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