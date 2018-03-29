'Meclis’teki tiyatroda kadınların sahneye çıkması engellendi' iddiası

Meclis'te yapılacak tiyatro gösterisinden 1 saat önce yapılan 'acil toplantı' ile kadın oyuncuların sahneye çıkmaması kararlaştırıldı.

Meclis’te yapılacak “Çanakkale Anması” etkinliği için yapılması planlanan tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmaları engellendi.

‘KADIN OYUNCULAR SAHNEYE ÇIKMASIN’

soL’dan Tulga Buğra Işık’ın haberinde, oyun için bütün hazırlıklar yapılırken, gösteriye 1 saat kala 'acil toplantı' yapılması aktarıldı. Toplantıda ise tiyatroculara “Kadın oyuncuların sahneye çıkmaması” yönünde karar alındığı bildirildi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın da katıldığı etkinlikteki gösterinin yönetmeninin Ötüken Hürmüzlü olduğu belirtildi.

‘KARAR İSMAİL KAHRAMAN'IN TALEBİYLE ALINDI’

Hürmüzlü’nün yaşanan skandaldan dolayı oyunda isminin geçmemesini talep ettiği, ancak “Gösteriyi izlemek istediği” için etkinliği terk etmediği aktarılıyor. “Çanakkale Anması” etkinliğinin, her çarşamba “şehit yakınlarına” yapılması planlanan etkinlikler kapsamında gerçekleştirildiği söyleniyor. Kararın meclis başkanının talebiyle alındığı bildiriliyor.

ATATÜRK BÜSTÜ DE İSTENMEDİ

Meclis başkanının kadınların sahneye çıkmaması talebinin yanı sıra, sahnedeki Atatürk büstünün kaldırılmasını da talep ettiği kaydediliyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 09:00

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