38 ilde 'FETÖ' operasyonu: 70 askere yakalama kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'FETÖ' soruşturması kapsamında TSK'de sözleşmeli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya'da "FETÖ' soruşturması kapsamında örgütün TSK'de sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47'si subay, 23'ü astsubay, toplam 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 38 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün kendi evinde kalan öğrenci mesulü, bölge talebe mesulü, bölge lise mesulü, bölge ilköğretim mesulü, şehir dışı talebe mesulü, ışık evi sorumlusu, belletmen gibi yöneticileri olduğu belirtildi.

TSK'ye sözleşmeli personel olarak yerleştirilen üsteğmen ve teğmen olarak görev yapan 47 subay ile 23 astsubayın yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 08:49

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