Eğitimciler performansa karşı etkili mücadele bekliyor

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol eğitim emekçilerinin sendikalarından performansa karşı etkili mücadele yürütmesini beklediğini yazdı.

İsmet Akyol

Eğitim Sen Zonguldak

Şube Sekreteri

Eğitim emekçileri sendikalarından ‘imza atmayın’ mesajını değil performansa karşı etkili mücadele yürütülmesini bekliyor

İş barışını bozacak, öğretmenleri hedef haline getirip itibarsızlaştıracak olan ‘Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı’nın geri çekilmesi için Eğitim Sen olarak yoğun bir çaba gösteriyoruz. Taslağa karşı bir taraftan imza kampanyası yürütüp afiş, bildiri ve broşürlerimizle işyerlerini ziyaret ederken, diğer taraftan mücadeleyi ortaklaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz.

İşyeri gezilerinde diğer sendikalara üye arkadaşların “Elbette bu sistemi kabul etmiyoruz. Bizim sendikamız performans sistemine karşı neden çalışma yapmıyor? Eğitim Sen gibi bildiri, broşür ve afişleri okullara göndermiyor? Sendikalar niçin birlik olmuyor?” sorularıyla sık sık karşılaşıyoruz. 21 Mart Çarşamba günü Kilimli ilçesindeki okul ziyaretleri sırasında da aynı sorularla karşılaştık. Arkadaşlara bize sordukları soruları kendi sendikalarını arayıp sormalarını gerektiğini, Eğitim Sen olarak mücadeleyi ortaklaştırmak için çaba gösterdiğimizi örneğin Bursa’da yönetmelik taslağına karşı üç sendikanın ortak mücadele yürüttüğünü söyledik.

Çaycuma’da okul gezileri yaptığımız sırada bir arkadaş Eğitim-Bir-Sen Zonguldak Şubesi tarafından 21 Mart Çarşamba günü akşamın ilerleyen saatlerinde üyelerine gönderilen şu mesajı bizimle paylaştı: “Değerli arkadaşlarım, Bakanlığın öğretmenlerin performans değerlendirmesi ile ilgili taslak yönetmeliğe karşı gerekli çalışmalar sendikamız tarafından yapılmaktadır. Gerekirse o yönetmeliğin işlevsiz hale getirileceği kamuoyuna açıklanmıştır. Konu ile ilgili farklı yerlere imza atmaya gerek yoktur.”

Eğitim-Bir-Sen üyelerine bu mesajı neden gönderdi? Yoksa bize sorular yönelten arkadaşlar sendikalarını mı aradılar? Eğitim-Bir-Sen üyeleri dahil, tüm öğretmenlerin kaygılarını dile getiren ve Milli Eğitim Bakanlığından söz konusu yönetmelik taslağının geri çekilmesini talep eden imza metnine Eğitim-Bir-Sen üyelerinin imza atmasının nasıl bir sakıncası olabilir? Eğitim emekçileri sendikalarından ‘İmza atmayın’ mesajını değil, performansa karşı etkili mücadele yürütülmesini bekliyor. Performans sistemine karşı işyerlerinde yükselen tepkinin ortak mücadele yürütülmesini bekliyor.

Sendikalı sendikasız tüm öğretmenlerin kaygı duyup tepki gösterdiği performans sistemine karşı mücadele etmeye ve bu tepkileri ortaklaştırmak için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Eğitim emekçileri birleşe birleşe mücadele ettiğinde mutlaka kazanacaktır. Tüm öğretmenleri performans sistemine karşı imza vermeye, tüm sendikaları ve emekçileri saldırılara karşı mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz!

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 04:40

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