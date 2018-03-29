BMC’de işçiler kaygılı

İzmir BMC'de çalışan bir işçi Türk Metal'in imzaladığı sözleşmeyle ilgili kaygılarını ve fabrikadaki sorunları Evrensel'e yazdı.

BMC’den metal işçisi

İzmir

BMC ile Türk Metal Sendikası arasında eylül ayından bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmeler geçtiğimiz günlerde atılan imzalar ile son buldu. İlk 6 ay yüzde 27’lik zam, bayram yardımlarına yapılan artışların ve sözleşmenin 2 yıl olması işçiler arasında mutlu bir atmosfer yaratsa da aslında kaygı gün geçtikçe artıyor.

Savaş ve çatışmalar en çok silah ve savunma sanayisini zenginleştiriyor. İşte BMC yıl sonuna kadar 1 milyar dolar ciro, 3 yıllık hedeflerinin ise 5 milyar ciro ile tamamlayacaklarını açıkladı. Sakarya’ya yeni savunma fabrikası yatırımları mevcut fabrikaya dökülen yatırımlara bakınca her şeye para var ama işçiye emekçiye gelince para yok. Yahu 6 aylık imzalanan yüzde 27’lik zammı duyduk fakat sonraki 6 ayları bilmiyoruz. Herhangi bir açıklama yapılmazken, eylül ve mart aylarındaki enflasyon farkını hesaplamaya çalışıyoruz. Yıllık yüzde 12-14 gibi artış söz konusu. Bizler mesailere kalarak, pazar günleri çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. Keşke mesailer ikramiyeler olsa da kalsak diyecek pozisyondayız. Şubat ayı maaşımız ikramiyeler, yakacak, gibi sosyal yardımlar dahil net 2 bin150 TL. Yani ikramiyeler ve sosyal yardımlar çıktığında hemen hemen asgari ücret. Yeni sözleşme ile 500-550 lira zam yapılacak ama enflasyon farkı da buna dahil.

Fabrikada devam eden yeni düzen yeni sistem arayışları içerisinde zamdan sonra çay molalarının vardiyada tek sefere düşmesi, üretim baskısı ve zorunlu mesaiye kalma durumları işçiler arasında tartışmalara neden oluyor. “Zammı aldılar, vurun kırbaçları” sözü herhalde abartma olmaz. Her geçen gün artan baskı ve kazanılmış haklara yönelik saldırılar karşısında sendikadan ses çıkmazken, bugün yapacağımız iş biz işçilerin emekçilerin acil günlük talepler etrafında bir araya gelmektir. Baskılar arttıkça bu imkanlar artıyor ve artacaktır. Bu imkanları iyi kullanmalı haklarımızı kimseye yedirmemeliyiz.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 04:11

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