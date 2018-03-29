‘Skripal'leri zehirleyen gaz evin giriş kapısına sürüldü’

Sergey Skripal ve kızına yönelik suikast girişiminde, baba ve kızın zehirlenmesine neden olan sinir gazının evlerinin kapı koluna konulduğu açıklandı.

Son yılların en büyük diplomatik krizine yol açan, eski ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişiminde, baba ve kızının söz konusu zehre ilk olarak evlerinde temas ettiği açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Salisbury kentinde 4 Mart günü yaşanan olayla ilgili soruşturmayı yürüten İngiliz polisi, kullanılan sinir gazına en yoğun olarak Skripal'lerin evinin giriş kapısında rastladı.

Baba ve kızı, aynı gün bir restoranın önündeki bankta tıbbi olarak çok ağır durumda bulundular.

Olaya müdahale eden polislerden Dedektif Nick Bailey de hastaneye kaldırıldı ve onun da durumu hala ağır.

Eski Rus çifte ajan Skripal ve kızının aynı gün içinde ziyaret ettikleri şehirdeki diğer noktalardaki, bulaşmanın sınırlı olduğu da açıklandı.

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BBC'nin güvenlik muhabiri Gordon Corera, suikast girişiminde kullanılan zehrin en yoğun olarak giriş kapısı kolunda bulunduğunu bildirdi.

Corera, zehrin yapışkan özelliği olan bir maddeyle kapı koluna sürüldüğünün düşünüldüğünü, bunun da diğer bulaşmaları açıkladığını söyledi.

Sinir gazı zehrine, Skripal'lerin arabasında ve sonra da yemek yedikleri İtalyan restoranında da daha düşük yoğunluklarda rastlandı.

Zehrin yapışkan özelliği olan bir maddeyle kapı koluna sürüldüğü düşünülüyor.

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Uluslararası bir diplomatik krize dönüşen suikast girişimi soruşturmasında 250 anti-terör polisi görevlendirildi.

Anti-terör birimi müdür yardımcısı olan Dean Haydon, olası bulaşmalar konusunda, Skripal'lerin komşularını ilgilendirien önemli bir risk olmadığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, olayda kullanılan zehrin Rusya tarafından geliştirilen Novichok isimli sinir gazı olduğunu söyledi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da suikast emrini bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vermiş olması ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamıştı.

Kremlin ise, 66 yaşındaki Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia'ya yönelik suikast girişimiyle ilgisinin bulunmadığında ısrarlı.

Suikast girişiminin ardından 25'den fazla ülke 100 civarı Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 04:03

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