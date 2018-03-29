WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın internet erişimi kesildi

Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşayan Assange'ın internet erişimi kesildi. Destekçilerine, Ekvador Büyükelçiliği önünde toplanma çağrısı yapıldı

Yaklaşık 6 yıldır Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın internet erişiminin kesildiği belirtildi. Assange’ın ziyaretçilerle de görüşmesinin engellendiği kaydedilirken, Londra’daki destekçilerine büyükelçilik binası önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Ekvador, yaklaşık altı yıldan beri Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın internet bağlantısını kesti. Ekvador’un başkenti Quito'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Assange’ın diğer ülkelerin iç işlerine ilişkin açıklama yapmayacağı yönündeki taahhütlerine uymaması gösterildi.

Assange sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda güncel gelişmelere ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

Assange, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, eski Katalan lider Carles Puigdemont'un Almanya’da gözaltına alınmasını eleştirmişti. Assange'a verilen izolasyon cezasının nedeni olarak ise Katalonya lider Carles Puigdemont ile ilgili bu tweeti gösterildi: "1940 yılında Katalonya'nın seçilmiş lideri Lluís Companys, Gestapo tarafından yakalandı. İspanya'nın talebiyle iade edildi ve idam edildi. Bugün Alman polisi seçilmiş Katalonya lideri Carles Puigdemont'u, İspanya'nın isteğiyle tutukladı ve iade edecek"

Assange, bunun yanı sıra İngiltere'nin eski çifte casus Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutmasını sorgulamış ve Moskova’ya yönelik yaptırımları eleştirmişti.

Ekvador hükümetinin açıklamasında, Assange’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların Ekvador ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere zarar verildiği belirtildi.

Megaupload dosya paylaşım sisteminin eski sahibi Kim Dotcom’un Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Julian Assange’ın interneti kesildi ve ziyaretçi kabul etmesine izin verilmiyor. Eğer Londra’daysanız lütfen en kısa sürede Ekvador Büyükelçiliği’nin önünde toplanın ve Julian’ın yeniden internete ulaşmasını talep edin” ifadelerine yer verildi.

ASSANGE 'KÜÇÜK SEFİL BİR KURTÇUK'

Assange, eski Rus ajan ve kızının zehirlenmesi olayında Moskova'nın suçlanmasını da sorgulayan paylaşımlarda bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, bu yoruma karşılık olarak, Assange'ı, yetkililere teslim olması gereken "küçük sefil bir kurtçuk" olarak tanımladı.

DAHA ÖNCE'DE İNTERNETİ KESİLMİŞTİ

Ekvador daha önce de, Julian Assange'ın internet bağlantısını, ABD seçimleri kesmişti. Bu adım, Wikileaks'in başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki bazı elektronik postaları paylaşması sonrası atılmıştı.

2017 yılı Mayıs ayında Ekvador'un yeni devlet başkanı Lenin Moreno, Assange'dan, Katalonya'daki bağımsızlık hareketine destek vermeyi durdurmasını istemişti.

Moreno hükümeti, Julian Assange'a bir önceki devlet başkanı Rafael Correa tarafından verilen siyasi sığınma hakkının iptal edilmeyeceğini de açıklamıştı

2012 YILINDA LONDRA’DAKİ EKVADOR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SIĞINMIŞTI

Assange, Ekvador Büyükelçiliği’ni terk ettiği takdirde, İngiliz polisi tarafından yakalanarak, ABD’ye iade edilmekten kaygı duyuyor. Assange, 2010 yılında WikiLeaks üzerinden ABD'nin gizli askeri dokümanları ile diplomatik temsilciliklerine ait 250 binden fazla gizli belgeyi yayınlamıştı. Aynı yıl Assange hakkında İsveç’te tecavüz suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Hakkında Avrupa çapında yakalama kararı çıkartılan Assange, İsveç’e iade edilmemek için 2012 yılında Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Assange'ın İsveç'te tecavüz ile suçlandığı soruşturma 2017’de mahkeme kararıyla kapatılmıştı. Buna rağmen, Assange Ekvador Büyükelçiliği’nden çıkamamıştı. Assange'ın 2012 yılında kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Ekvador Büyükelçiliğine sığınmasını kefalet koşullarının ihlali olarak değerlendiren İngiliz yargısı, yakalama emrinin devamına hükmetmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 02:37

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