Balıkesir merkezli 5 ilde, ‘FETÖ’ operasyonu: 70 gözaltı
29 Mart 2018 01:16
Balıkesir merkezli 5 ilde ‘FETÖ/PDY Bayan Eğitim Danışmanı yapılanması’ iddiasıyla yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ‘FETÖ/PDY Bayan Eğitim Danışmanı yapılanması’na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği ve 600 polisin katıldığı operasyonda, 63 adrese düzenlenen baskınlarda 70’in üzerinde şüpheli gözaltına alındı. (DHA)
www.evrensel.net