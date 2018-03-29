Balıkesir merkezli 5 ilde, ‘FETÖ’ operasyonu: 70 gözaltı

Balıkesir merkezli 5 ilde, ‘FETÖ’ operasyonu: 70 gözaltı

    • 29 Mart 2018 01:16

    Balıkesir merkezli 5 ilde ‘FETÖ/PDY Bayan Eğitim Danışmanı yapılanması’ iddiasıyla yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ‘FETÖ/PDY Bayan Eğitim Danışmanı yapılanması’na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği ve 600 polisin katıldığı operasyonda, 63 adrese düzenlenen baskınlarda 70’in üzerinde şüpheli gözaltına alındı. (DHA)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 01:18
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