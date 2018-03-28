Üç ülke daha Rusya'daki büyükelçilerini geri çağırdı

Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi ile başlayan krizde Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’de sinir gazıyla zehirlenmesi ile başlayan krizde Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdığını duyurdu.

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Layçak yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri ilk kez Rusya Büyükelçisini geri çağırdıklarını söyledi. Maltalı yetkililer sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, ajan krizinde İngiltere’yi desteklediklerini ve bu sebeple büyükelçilerini geri çağırdıklarını belirtti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada büyükelçilerini ajan krizi sebebi ile geri çağırdıklarını ifade etti.

RUSYA’DAN TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 25'ten fazla ülkeye Londra'nın kendilerine sunduğu kanıtların güvenilir olup olmadığından da emin olmaları çağrısında bulundu.

Rus Dışişleri Bakanlığı da Londra'dan "İngiliz istihbaratının olayın arkasında olmadığını kanıtlamalarını" istedi.

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde Skripal ve kızının Rus yapımı sinir gazına maruz kalarak komaya girmesinin ardından, Batı ve Rusya arasındaki gerilim sürüyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 23:02

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