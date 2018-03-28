İnsan vücudunda ‘darbe emici’ bir organ keşfedildi

İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi. Biliminsanları buluşun kanserin vücutta nasıl yayıldığının anlaşılmasına yardımcı olmasını umuyor.

Bilim dünyası, bugüne dek hep göz önünde bulunan ancak aslında bir organ olduğu yeni anlaşılan keşifle çalkalanıyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, insan derisinin altında bir organ daha bulunduğunu ortaya koydu. ‘Interstitium (interstisyum)’ adı verilen organın, kanserin yayılmasının daha kolay anlaşılmasını sağlaması bekleniyor.

EN BÜYÜK ORGAN

Araştırma, tıp dünyasının varlığından uzun zamandır haberdar olduğu, tüm vücutta bulunan ve ‘interstisyum’ adı verilen doku aralıklarının esasında tek bir organ olarak çalıştığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, daha önceden yoğun bir bağ dokusu olarak görülen interstisyum, aslında içi sıvı dolu küçük boşluklardan oluşuyor. Bu bölmeler derinin altında, bağırsak çeperinde, akciğerde, damarlarda ve kaslardaki dokularda da bulunuyor.

DOKULARI DARBE EMİCİ GİBİ KORUYOR OLABİLİR

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, araştırma, bu bölmelerin güçlü ve esnek proteinlerden oluşan bir ağ ile birbirine bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre, bu bölmeler dokuları hasardan koruyan bir ‘darbe emici’ gibi hareket ediyor olabilir. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırma, interstisyumu ilk kez bir bütün olarak bir ‘organ’ diye tanımlayıp, işlevini de bu bağlamda ilk kez inceliyor. The Independent gazetesi, bu haliyle vücuttaki en büyük organlardan biri sayılması gereken interstisyumun geçmişte bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmamasının ‘şaşırtıcı’ olduğunu yazdı.

‘KANSERİN YAYILMASINA YOL AÇIYOR’

Araştırmacılar buldukları dokunun (interstisyum) aynısını en kilit iç organların çoğunun çevresinde de bulunduğunu fark etti. Araştırmada, interstisyumun darbe emici özelliğinin yanı sıra kanserin lenf sistemine girişini de kolaylaştırdığı saptandı. Araştırmacılar, interstisyumun bir ‘yan etki’ olarak, birbiriyle bağlantılı hücreleri sayesinde kanserin yayılmasında etkisi olabileceğini düşünüyor. Doktor Neil Theise Independent’a verdiği demeçte, “Bu bulgu, tıpta dramatik ilerlemeler sağlayabilir” dedi. Theise, intestisyumun içindeki sıvının doğrudan test edilmesiyle hastalara teşhis konmasının hızlanabileceğini de ekledi.

NASIL KEŞFEDİLDİ?

İsrail’deki Sina Dağı Beth Israel Tıp Merkezindeki iki doktorun yaptığı keşifte bir hastalarının safra kesesinde kanser izi arayan doktorlar Carr-Locke ve Petros Benias, söz konusu bölmeler/boşluklarla karşılaştılar. Bu durumun insan anatomisine dair bilgileriyle çelişmesi üzerine New York Üniversitesinden Patolog Neil Theise ile temas kurdular.

Araştırmada, doku incelemesindeki geleneksel mikroskop kullanımının incelenecek dokudaki sıvının çıkarılmasını gerektirdiği, bu nedenle de interstisyumun yapısı bozularak içinde sıvı barındırdığının bugüne dek anlaşılamadığı ortaya çıktı. Yani, mikroskop incelemelerinde içindeki sıvının çıkarılması gerekmesi nedeniyle, interstisyumun sıvı dolu darbe emici olma rolü bugüne dek anlaşılmamış; bu organ bugüne dek biyopsi incelemelerinde sadece doku olarak görülmüştü. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 22:05

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