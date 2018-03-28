Yaş gününde aldığı bilete büyük ikramiye çıktı

Kanada’da yaşayan 18 yaşındaki Charlie Lagarde’ın yaş günü nedeniyle aldığı piyango biletine büyük ikramiye çıktı.

Kanada’da yaşayan Charlie Lagarde’ın 18 yaş doğum gününü kutlamak için kendisine aldığı piyango biletine, büyük ikramiye vurdu. Bir milyon Kanada doları (yaklaşık 3 milyon TL) kazanan Lagarde’a paranın teslimi konusunda seçenek de sunuldu. Buna göre Lagarde’a parayı tek seferde ya da hayatı boyunca her hafta bin dolarlık ödemeler şeklinde alma hakkı tanındı.

Bir finansçıya danışması sonrası Charlie Lagarde haftalık 1000’er dolarlık ödemeyi tercih etti. Bu sayede ikramiyenin vergisinden de kurtuldu. BBC’ye açıklama yapan Piyango Kurumu Sözcüsü Patrice Lavoie, “Vergilendirilmeyecek bu ödemelerle, yıllık 100 bin dolar gibi rakam elde edecek ki bu bir genç kız için hayata oldukça iyi bir başlangıç demek” şeklinde konuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 21:42

www.evrensel.net