3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

Adana'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Orhan Kemal Edebiyat Festivali 30 Mart'ta başlıyor.

3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali 30 Mart'ta Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde kapılarını açıyor. Ataol Behramoğlu’nun Onur Konuğu olarak katılacağı festival saat 11.00’de Mektebim Bilfen Okulları Çocuk Korosu’nun mini konseri ve “Görüş Günü” filminin galası ile başlayacak, imza, şiir, söyleşi, sergi, konserle devam edecek.

Tüm yazarların kitaplarını imzalayacağı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde ilk gün A. Behramoğlu, A. Telli, Prof. Dr. Halûk Gökalp’in şiir sergileri, Feyza Hepçilingirler ve öğrencilerinin ‘Sevdamız Türkçe’ söyleşisi, Caner ve Zafer Cindoruk, Mazlum Vesek’in katılımıyla ‘Orhan Kemal filmleri gösterimi ve söyleşisi, Ahmet Telli ve Cezmi Ersöz’den İki Kelam Bir Şiir etkinliği yapılacak.

31 Mart’ta ise yine saat 11.00’den itibaren ‘Sosyal Medya Yararlıdır-Zararlıdır’ konulu münazara Pelin Batu ve İhsan Eliaçık’ın katılımıyla ‘İyi ki Farklıyız; Böyle Daha Güzeliz” adlı tartışma, Gazeteci İsmail Saymaz’ın katılacağı bir konferans yapılacak. Görüş Günü’ filminin 18.30’daki ikinci kez gösterimi ile sürecek olan festival saat 19.30’daki Mazlum Çimen konseri ile noktalanacak.

‘BEREKETLİ TOPRAKLAR’IN YAZARLARI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’ne Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antakya’dan da değerli isimlerin katılacağını belirterek “Yazarlarımız Ali Ozanemre, Ayça Öztorun, Cemile Cereb, Coşkun Karabulut, Demet Duyuler Doğan, Duran Aydın, Gıyasi Aydemir, Hakan Karaduman, Halil Genç, İsmail Arslan, Mazlum Vesek, Mehmet Taşar, Müslüm Kabadayı, Nazmi Bayrı, Özcan Karabulut, Selda Kaya, Serpil Ciritci, Su Yılmaz, Uğur Pişmanlık ve Yasemin Tümkaya da bizlerle olacak, ayrıca her etkinlik öncesi ‘şiir arası’ ile Adanalı şair ve oyuncu Taner Cindoruk şiir okuyarak festivalimizi renk-lendirecek. Müthiş bir hazırlık ve muhteşem bir kadro ile festival yapıyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 21:39

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