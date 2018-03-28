‘Anı tekrarı’ alzheimerı geriletti

‘Anı tekrarlama’ çalışmasının, alzheimer hastalarının hafıza performansını yüzde 37 oranında artırdığı iddia edildi.

ABD’de bir grup araştırmacının, hastalar üzerinde yaptığı ‘anı tekrarlama’ çalışmasının, alzheimer hastalarının hafıza performansını yüzde 37 oranında artırdığı açıklandı. Geliştirilen yöntemle, oluş anında kaydedilen anılar, daha sonra alzheimer hastasına izletiliyor.

Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, çalışma, “kişisel yaşantıyla ilgili hafıza” anlamına gelen, episodik hafızayı geliştirmeye yoğunlaştı.

Episodik hafıza, örneğin, bir anahtarın nerede bırakıldığı, arabanın nereye park edildiği veya yapılan bir tatille ilgili anıların depolandığı bölüme verilen isim.

Kuzey Carolina’daki Wake Forest Baptist Health Araştırma hastanesinde profesör olan Robert Hampson, “Bu çalışmayla tıp tarihinde ilk kez, bilim insanları, hafıza şablonunu tanımlamayı başararak, varolan anıyı daha iyi çalışır bir hale getirdi. Bu hafıza kaybının tedavisinde çok önemli bir ilk adım” dedi. Çalışmaya katılan hastalardan renkli blok gibi basit bir görüntü üzerine yoğunlaşmaları istendi.

Daha sonra ekran karartılıp, bir süre sonra tekrar açıldı ve 5 görüntü arasından doğru olanı seçmeleri istendi.

Araştırmacılar, görüntüsü tekrar oynatılırken hatırlama telkini yapılan şekille ilgili hafıza performansının yüzde 37 oranında arttığını kaydetti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 21:34

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