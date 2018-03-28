Dinmez Tarla Kuşunun Şarkısı okuyucuyla buluştu

Türkiye Yazarlar Sendikasının ‘Genç Ölümlü Şairler / Dinmez Tarla Kuşunun Şarkısı’ adlı çalışması okurla buluştu.

Türkiye Yazarlar Sendikasının hazırladığı ‘Genç Ölümlü Şairler / Dinmez Tarla Kuşunun Şarkısı’ adlı çalışma, Bursa Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesinin iş birliğiyle okurla buluştu. Kitapta en küçüğü 21, en büyüğü 40 yaşında şiirden ve yeryüzünden ayrılan 66 şairin yaşam öyküleri, şiirleri ve şiirleri üzerine inceleme yazıları yer alıyor.

Şiire ilişkin bir bellek oluşturmak amacıyla hazırlandığı vurgulanan kitabın ön sözünde şöyle deniyor:

“Erken ya da geç... Şairin aradığı ölümsüzlüktür. Ölümün zamanı değil, kendisidir şairi geleceğe taşıyan. Yazılan hiçbir şiir boşa gitmez. Şair bilir bunu. Ölümsüz olan şair değil, şiirdir. Onca sözcük, onca imge, onca düş, onca şiir bunun için. Biriken onca sözcüğü, imgeyi, düşü, şiiri unutuşun tozu örtmesin ve bellek unutmayla çürümesin diye bu dünyada kalanlara da ‘vefa’ adlı bir ‘cevher’ verir zaman. İşte bu kitap, unutulmaya yüz tutmuş bu som cevherin tatlı ışıltısıyla yaratıldı. Kalanların, erkencilere bir selamı da denebilir bu anı-armağan kitaba... Sıcacık ve küçücük bir selam... Bu selamı, şairler İstanbul’da ve İzmir’de, Bursa’da Sendikamızın ‘Kırkından Evvel Ölenlerin Türküsü’ adıyla düzenlediği salon buluşmalarıyla verdiler önce. Sonra da bu birikimi bir kitapta toplamak istedik. Erkenci yolcular, kardeşlerinin sözlerini duydular, şiirlerini kardeşlerinden dinlediler. Onları duydular, onlar hâlâ duyuyorlar.” (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 21:28

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