İnternete RTÜK denetimi Resmi Gazete'de yayımlandı

İnternete RTÜK denetimi getiren yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık internetteki görüntülü içeriklere yayın yasağı getirebilecek.

İnternete “RTÜK denetimi”nin önünü açan yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasayla RTÜK artık internetteki görüntülü içeriklere yayın yasağı getirebilecek. ‘Beğenilmeyen’ yayınlara ilişkin RTÜK’ün talebiyle sulh ceza hakimi tarafından içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Sulh ceza hakimi, RTÜK’ün bu talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak.

7103 sayılı ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle RTÜK, uygun görmediği, yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan, ya da hak ve lisanları iptal edilen internet yayınlarının içeriklerine de yayın yasağı uygulayabilecek.

Türkiye’de internet yayıncılığına ‘sansür’ anlamına gelen yasa ile internet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV ve Puhu gibi yerli-yabancı platformların da televizyon kanalları gibi RTÜK tarafından denetlenecek.

İNTERNETE SANSÜRDE YENİ DÖNEM

RTÜK’ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek.

İnternet ortamındaki yayınların devamı için bu platformlar RTÜK’ten yayın lisansı ve de yayın iletim yetkisi almak zorunda kalacak

Sulh ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verilebilecek.

Yasa ile internet hem RTÜK’ün hem BTK’nin çifte sansürü altında kalacak. Yeni yasada internette yapılan görüntülü ve sesli, haber içerenler de dahil tüm yayınlar RTÜK tarafından denetlenecek. RTÜK içeriğin çıkarılması veya internet sitesinin tümünün erişimine engel konulmasına ilişkin kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderecek. BTK öncelikle denetimden geçemeyen içeriğin çıkarılmasına karar verecek ancak bu karara direnilmesi durumunda sadece BTK başkanı tarafından sitenin yasaklanmasına ve 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar para cezası kesilmesine karar verilebilecek.

TORBA TASARIDA YER ALDI

Meclise 2 Şubat’ta sunulan torba yasa tasarısında, internet üzerinden yapılan televizyon ve radyo yayınları ile ilgili kapsamlı bir sansür düzenlemesi yer aldı. Tasarı ile internet üzerinden televizyon ve radyo yayını yapmak isteyen kuruluşlar RTÜK’ten yayın lisansı almak zorunda bırakıldı. Lisans almak için MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü kontrolünden geçen internet yayıncıları için bir de RTÜK denetimi getirildi. RTÜK’ün internet üzerindeki denetimi, daha önce çıkarılan OHAL KHK’si uyarınca, “genel ahlakın” yanı sıra “terörü övmek, teşvik etmek, terör örgütlerini güçlü veya haklı göstermek; terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunmak” ilkelerini de kapsadı.

AGİT’TEN UYARI: ÇOK SESLİLİĞİ BİTİREBİLİR

İnternete RTÜK denetimi tartışmalarındaki en temel eleştiri, sansüre neden olacağı ve medya özgürlüğünü kısıtlayacağı yönünde. Gündeme geldiğinden bu yana CHP ve HDP düzenlemeye karşı çıktı. CHP milletvekilleri bunu AKP’nin”internete sansür” ve “İnternetin üzerine çuval geçirme” çabası olarak nitelerken, HDP de düzenlemenin sansürü ve eşitsizliği ortaya çıkaracağını kaydetti. Tasarıya uluslararası düzeyde tepkilerden biri de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir’den gelmişti. Geçen ayın sonunda Désir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e bir mektup yazarak Türkiye’nin tasarıyı onaylaması halinde “Medyadaki çok sesliliğin daha da sınırlanacağı” uyarısında bulunmuştu. Mecliste alınan kararın ardından CNN Türk’e konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbe dönemlerinde doğaldır. Medya zaten takip ediliyordu, beğenmiyorlarsa hapse atılıyordu” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

İnternete RTÜK denetimi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

İnternete RTÜK denetimi kabul edildi; sansürün eli uzadı

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 20:21

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