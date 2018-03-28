AKP'li Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'ya: Aklını peynir ekmekle yemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır' sözüne, AKP Sözcüsü Mahir Ünal 'Gülüyorum' diyerek yanıt verdi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, FETÖ’nün siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘yalan söyleme hastalığına yakalandığını’ söyledi. Ünal, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım” dedi.

NTV’de soruları yanıtlayan Ünal, Kılıçdaroğlu’nun "FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır" açıklamalarını şu ifadelerle değerlendirdi: Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Gözümüzün içine baka baka gerçekleri çarpıtması, gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi ifade etmesi, ısrarla aynı şeyleri tekrar etmesi... Düşünün, Türkiye 16 yıldan beri ciddi anlamda faizle ve enflasyonla mücadele ediyor. Toplam bütçemizin yüzde 44’ü faiz giderlerine gidiyordu 2002’de, bugün yüzde 9’u gidiyor.

Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenerek , “Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı.. Versin mahkemeye ispat edeceğim." diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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