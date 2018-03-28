Hürriyet'ten manidar Lenin haberi

Hürriyet'te Lenin'in 'Nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü, gazete satın alma özgürlüğü anlamına gelir' sözüne yer verilen haber yayınlandı.

Demirören'e satılan Hürriyet'te Lenin'in "Nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir" sözlerine yer verilen bir haber yayınlandı. Ardından haberin içeriği değiştirildi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Demirören Grubu’na satılan Hürriyet gazetesinin internet sitesinde bugün ‘Lenin kimdir?’ haberi yayınlandı. ‘Vladimir İlyiç Lenin kimdir’ haberinin girişinde tercih edilen Lenin’in sözleri ise dikkat çekti.

Haberin sunumunda Lenin’in "Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; Gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir" sözlerine yer verildi.

Haberde ayrıca Lenin’in, Marksizm’in çağın gereklerine göre hem kuramsal, hem politik, hem de ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarlamaya çalıştığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Lenin'in en büyük amacı proleter bir dünya devrimi oluşturup toplumsal sınıf karşıtlıklarının olmadığı insan toplumunun tarihsel oluşumuna öncülük etmekti. İlk başkanlığını yaptığı yeni Sovyet Devleti’nin temellerini attı. Dünya işçi hareketinin yeni öncü örgütü olarak III. Enternasyonal’i (Komintern) kurdu. Tarihin en büyük devrimcilerinden biri ve Marx sonrası dönemin en etkili sosyalist düşünürü olarak görülür. Marx’ın kuramlarına yaptığı katkılardan dolayı günümüz komünist hareketi genellikle Marksizm-Leninizm olarak anılır."

Daha sonra haberin içeriği değiştirildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 18:32

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